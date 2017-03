Barcelona aposta per estendre els horts urbans i els productes ecològics als mercats

L’Ajuntament de Barcelona vol impulsar una política alimentària més verda, i per això apostarà per estendre els horts urbans comunitaris, escolars i socials i també per fer més difusió dels bancs de llavors de varietats locals. Dins aquesta nova estratègia, que tindrà una inversió d’11,4 milions d’euros, el govern de Colau també vol reforçar la promoció i la venda de productes ecològics i de quilòmetre zero als mercats municipals, segons ha informat aquest dissabte el consistori a través d'un comunicat.

En aquest marc, la direcció d'Ecologia Urbana del consistori, liderada per la tinent Janet Sanz, compta amb el programa 'Embolcalls més sostenibles i esmorzars més saludables a les escoles', i es promouran campanyes d'aprofitament del menjar a la xarxa de mercats municipals i es donarà suport a la proposta de Barcelona 'veg-friendly', per promoure la cultura vegetariana i vegana de la ciutat com a opció alimentària.

També s'animarà els veïns a minimitzar els residus i a gestionar-los de forma adequada, evitant el malbaratament d'aliments, amb tallers i la creació d'un canal digital que vinculi el producte de mercat, la traçabilitat, propietats, dietes i receptes de cuina