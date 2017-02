Barcelona arriba a la xifra record de persones refugiades

El Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats ( SAIER) de l'Ajuntament de Barcelona ha acollit durant el mes de gener a 556 refugiats, una xifra rècord que supera en un 85% a la del mateix mes de l'any passat.

Segons ha assegurat el director d'Immigració de l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Sanahuja, durant la presentació del programa " Cuitat refugi", l'increment es deu a diversos factors. Un d'ells és la situació política a Veneçuela, país d'on han vingut aquest gener 114 persones quan durant tot el 2016 només van venir 35, i el fet que el programa estatal d'atenció al refugiat autoritza aquestes persones a moure's entre províncies. Sanahuja ha lamentat que davant d'aquest programa, l'estat espanyol no faciliti la informació pertinent a l'Ajuntament de Barcelona. "Endevineu la província on volen anar: Barcelona. Estem rebent moltes persones que estan autoritzats però nosaltres no ho sabem fins que entren per la porta", ha declarat.

Encara que el 2017 estigui batent rècords, el 2016 va superar en un 67% les xifres del 2015. Durant l'any passat la xifra de menors va augmentar fins a un 46% respecte al 2015. Ramon Sanahuja ha volgut destacar que hi ha "moltíssimes persones refugiades i que les seves cares són molt variades, no només de Síria". Segons el director d'Immigració, Síria ocupa el sisè lloc de països des d'on arriben refugiats a Barcelona, sent els primers Veneçuela, Ucraïna, Hondures, El Salvador i el Pakistan.

"Nausica" programa pioner

Sanahuja, juntament amb el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Jaume Asens, ha informat del resultat del programa " Nausica", d'atenció integral a persones refugiades. El programa és el primer a Europa d'aquest tipus, ja que s'implementa directament des d'una administració local a l'estat. "Nausica" està dirigit a persones vulnerables i ofereix un servei d'habitatge temporal i un seguiment social integral per tal de donar als refugiats les eines per assolir l'autonomia necessària per viure al país i disposar dels seus propis recursos. Aquest programa ja té 81 places, de les quals n'hi ha ocupades 43. Si tot va bé, a finals d'any el programa ja tindrà 100 places.