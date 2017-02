Barcelona assessorarà els ciutadans en drets energètics

L'Ajuntament de Barcelona habilitarà 10 nous punts d'assessorament energètic perquè els ciutadans s'informin sobre el dret als subministraments bàsics. Així, qualsevol ciutadà s’hi pot dirigir per informar-se dels seus drets i per rebre assessorament per reduir els sobrecostos en la factura de la llum, aigua i gas. Un dels objectius és detectar possibles situacions de pobresa energètica i intervenir en les llars de famílies vulnerables.

En aquestes oficines, els ciutadans podran informar-se i empoderar-se sobre quines mesures ha d'emprendre per tal que les companyies no els tallin el subministrament d'electricitat, aigua i gas quan tinguin problemes econòmics per sufragar-ne el cost, però també sobre com mantenir la llar a unes condicions adequades de temperatura i de consums a un preu just.

Durant els mesos d’hivern (desembre 2015-març 2016) l'Ajuntamen t ja va obrir quatre Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica (PAPE) en els quatre territoris de la ciutat de Barcelona que presentaven una major prevalença dels factors que causen la pobresa energètica: Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i al barri de la Marina del Prat Vermell del districte de Sants-Montjuïc. La distribució territorial dels nous PAPE serà: dues oficines a Nou Barris i una a Sant Andreu, a Sant Martí, Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó i Sants-Montjuïc. La desena oficina cobrirà els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts.

Detecció de la pobresa energètica porta a porta

En relació amb la detecció de la pobresa energètica a Barcelona s’ha engegat, a Nou Barris, una iniciativa que vol apoderar el veïnatge en la garantia del dret als subministraments bàsics. La iniciativa parteix del districte de Nou Barris, en col·laboració amb la CONFAVB, i es tracta d’una prospecció que es realitza porta per porta per mirar de localitzar situacions de pobresa energètica en habitatges al barri de Ciutat Meridiana, un dels més afectats per la pobresa energètica.

La pobresa energètica a Barcelona

Aproximadament un 7% de les llars de Barcelona tenen dificultats o no poden mantenir l’habitatge en les condicions adequades de temperatura per raons econòmiques, segons dades de la darrera enquesta de condicions de vida. ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) estima que el 40% del pressupost de les famílies vulnerables es destina a pagar els subministraments. És més del que es destina a habitatge en els casos que es beneficien d’un lloguer social. A més a més, més de la meitat (54,4%) de les llars catalanes en risc d’exclusió tenen dificultats per pagar el rebut de la llum i 3 de cada 10 s’han retardat en el pagament de les factures d’electricitat, gas i aigua.