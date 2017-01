Barcelona atorgarà 20,8 MEUR en subvencions, un 19% més

L’Ajuntament de Barcelona atorgarà 20,8 milions d’euros en subvencions a entitats i associacions de la ciutat, xifra que representa un augment del 19%, segons han informat fonts municipals. Aquest dijous, l’Ajuntament s’obre el termini de 20 dies hàbils per presentar les sol·licituds, fins el 2 de febrer. L’objectiu del govern municipal és "potenciar la transparència i lliure concurrència a través de processos de convocatòria oberta i reduir les subvencions atorgades de forma directa o via conveni".

Aquest any s’obriran noves línies de subvenció destinades al dret d’asil, es reforça l’àmbit educatiu i es mantindrà la valoració de la perspectiva de gènere. L’any passat es van rebre 6.187 sol·licituds de subvencions, amb un increment del 12% respecte el 2015.

En l’àmbit dels drets de la ciutadania es finançaran projectes adreçats al dret d’asil i refugi, els drets digitals i capacitació digital. També es posarà en marxa accions per promoure la transferència i l’aprenentatge de sabers culturals diversos.

Pel que fa a l’àmbit de l’educació, es finançaran projectes adreçats a les entitats socials i educatives per a una Barcelona educadora i inclusiva, projectes d’investigació i recerca educativa i per a la innovació educativa.

En el camp de la participació ciutadana es posaran en marxa línies d’ajuda per fomentar la participació inclusiva, la participació en centres de secundària i batxillerat i per desenvolupar infraestructures digitals per a la millora de la participació ciutadana, així com projectes que fomentin la participació en l’àmbit de la cultura popular i tradicional.

D’altra banda, aquest any continua la valoració amb un màxim de 0,5 punts de la perspectiva de gènere en els projectes presentats, amb la intenció de premiar les entitats, associacions i empreses que treballen per la igualtat. En aquesta línia, la convocatòria fixa l’obligatorietat de justificar no haver rebut mai sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o gènere.