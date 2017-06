Barcelona vol atraure més veïns a Trinitat Vella amb un gran corredor verd

Un gran corredor verd al voltant de Trinitat Vella que els veïns puguin fer seu i que atregui també barcelonins d'altres barris. Aquest és un dels plats estrella del pla de barris al districte de Sant Andreu, que l'Ajuntament ja ha començat a aplicar i que fins al final del mandat rebrà un total de 23,7 milions d'euros. El gran corredor verd es tracta de la millora de l'actual Camí de Ronda de Trinitat Vella, una antiga zona verda que envolta el barri i el separa de la ronda de Dalt.

La reforma parteix d'una demanda creixent al barri, la de tenir equipacions esportives de qualitat i nous espais a l'aire lliure on poder practicar esport. En concret, algunes de les peticions en el marc d'un itinerari esportiu al voltant del Camí de Ronda són un espai de gimnàstica urbana, un club de petanca, un espai obert per a criquet i un circuit per a caminades o per a bicicletes. "Ara el Camí de Ronda és un espai de pas i genera pocs punts de trobada. Volem revertir aquesta situació", ha explicat el cap de projecte del pla de barris a Trinitat Vella, Xavier Camino, que ha aventurat que la reforma no només satisfarà els veïns, sinó que atraurà també barcelonins d'altres barris. El pla de barris de Sant Andreu comportarà també la creació de projectes educatius innovadors, l'activació econòmica i l'ocupació i diversos projectes culturals i de memòria històrica. També es durà a terme l'activació urbana de la zona nord, on hi ha la presó.

Dels 23,7 milions d'euros del pla de barris a Sant Andreu, la majoria, però, aniran a Bon Pastor i Baró de Viver, que rebran 17 milions. En aquests dos barris es treballaran sobretot els projectes educatius, amb un nou centre escolar professionalitzador, el Cristòfol Colom, que estarà vinculat a la formació en l'àmbit de la jardineria i els espais verds.