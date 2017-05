Barcelona busca un acord sobre les terrasses abans de l’estiu

Després de mesos d’estira-i-arronses, l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració van acostar ahir posicions i es van comprometre a arribar a un pacte sobre les terrasses abans de l’estiu. L’acord ha de ser el primer pas de cara a la modificació de l’ordenança de terrasses que s’ha d’aprovar abans que s’acabi l’any. La d’ahir va ser la primera de sis reunions que es produiran abans de l’estiu, que pretenen buscar el màxim consens entre tots els actors, formacions polítiques incloses. El govern està mantenint converses amb el grup municipal demòcrata, Cs, ERC i el PP des de fa un mes i mig, i preveuen abordar l’assumpte també amb la CUP.

“Volem tenir un acord polític sobre les terrasses abans de l’estiu per fer possible la nova ordenança abans que s’acabi l’any”, va detallar ahir el tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, que va matisar que “serà possible en la mesura que hi hagi consens dins i fora de l’Ajuntament”.

El director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, va valorar la reunió d’ahir com un “pas important” i va considerar que tot el que s’havia viscut fins ara “no tenia sentit”. “Parlar a fons és una novetat. Fins ara, havíem tingut algun contacte, però era més de formes que de fons, i ara sembla que entrem en el fons”, va destacar ahir Pallarols, que va afegir que “a ningú li agradava la norma, però, en canvi, no es produïen acostaments”.

Tot i que va assegurar que no volen posar “línies vermelles” a la negociació, Pallarols va apuntar que defensaran una normativa “flexible”, que tingui en compte les característiques espacials de les diferents zones. “Pensar que tota la ciutat és igual és nefast, i és imprescindible que es pugui donar resposta a cada cas un per un”, va apuntar. No obstant, el Gremi sí que defensa uniformitat en l’horari: volen que tota la ciutat estigui regulada pel mateix patró i que entre setmana es tanqui a les 12 i els festius i les vigílies, a la una de la matinada. “Volem igualtat per competir en el mercat”, va insistir.

Una altra de les propostes del Gremi és que la norma “sigui més senzilla”. Això vol dir -segons Pallarols- que el model normatiu defineixi què és “el que no es vol que passi a la ciutat”. Al seu torn, Collboni no va voler revelar els continguts de la nova ordenança sobre els quals estan d’acord els grups, però va apuntar que la norma ha de ser “més senzilla i més adaptada a les necessitats que té Barcelona”. També amb més “garanties jurídiques per als operadors econòmics”.

Tot i l’acostament, Pallarols va lamentar que els restauradors tornaran a afrontar la temporada d’estiu des de “la incertesa”. Igualment, va traslladar un missatge de tranquil·litat al sector i va assegurar que, si no donessin confiança al tinent d’alcalde, “la junta del gremi no seria aquí”.

Davant d’aquestes declaracions, Collboni va recordar que “l’Ajuntament ha de fer complir les normes”, però va assegurar que ho faran “amb l’esperit del que s’està acordant amb el gremi i els grups”. Segons Pallarols, la relació del govern municipal amb el Gremi de Restauració “ha millorat” amb l’entrada del PSC. Tot i això, les discrepàncies pel que fa a l’aplicació de l’actual ordenança continuen. Tant és així, que els restauradors ja no participen en la comissió tècnica de terrasses, que debat l’aplicació de la normativa actual. Pallarols va justificar l’absència perquè prefereixen “no desgastar-se” amb debats sobre l’aplicació d’una normativa “ineficaç i inaplicable” quan l’única solució, va dir, “passa per aprovar-ne una de nova”.

El cas particular de Ciutat Vella

Preguntat per les 13 ordenacions singulars de diversos espais de Ciutat Vella aprovades inicialment, Pallarols va avisar que estan “analitzant la seva judicialització”. A més, va demanar que no se’n tramitin de noves fins que s’aprovi la nova ordenança a finals del 2017.