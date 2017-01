Barcelona activa una bústia perquè els ciutadans denunciïn anònimament casos de corrupció

L’Ajuntament de Barcelona ha creat el portal web Bústia Ètica i de Bon Govern perquè veïns i treballadors públics denunciïn qualsevol irregularitat que detectin en la gestió municipal. “Estem enviant un missatge molt clar: els potencials corruptes no tindran descans, i tindrem mecanismes per perseguir-los si cometen alguna irregularitat”, ha resumit taxativament aquest dijous el tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Transparència i Participació, Jaume Asens, durant la presentació de la nova web.

Les denúncies es podran fer de forma anònima, amb l’objectiu de “vèncer els temors a represàlies”, segons ha senyalat Asens, confiant que l’ús de correus encriptats farà “fluir” la informació sobre irregularitats que es cometin a l’administració. L’Ajuntament ha destacat que la Bústia Ètica és un projecte “pioner” a Europa i confia que altres administracions el vulguin replicar per fomentar la transparència als organismes públics.

A través de l’ adreça web habilitada, el govern d’Ada Colau vol que hi hagi una “mirada externa que controli” l’activitat municipal, tant pel que fa als càrrecs de govern, com tots els departaments i organismes que en formen part. Per aquest motiu, Jaume Asens ha destacat que el portal vol rebre denúncies de la ciutadania i també dels treballadors públics. Si bé inicialment es fiscalitzarà la feina municipal, a mitjà termini es vol incloure el control en la gestió de totes les entitats que reben subvencions de l’Ajuntament, de les empreses subcontractades i de les altres administracions que col·laboren amb el consistori barceloní.

Un cop es rebin les denuncies, s'investigaran

Asens ha destacat que, entre els objectius de la Bústia Ètica i de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques, on s’integra el nou portal, hi ha la prevenció de les males conductes en la gestió municipal i afavorir la “honestedat” del govern i l’administració. Alhora, es vol incentivar la col·laboració entre l’Ajuntament i la ciutadania “per promoure els valors ètics en la gestió pública a través de la participació”.

El gerent de recursos de l’Ajuntament, Joan Llinares, ha senyalat que, un cop es rebin les denúncies, s’obrirà una investigació, la qual s’espera que culmini en un període màxim de sis mesos. Passat aquest temps, es determinarà si la irregularitat respon a una qüestió de mal procediment, que es corregirà a nivell intern amb possibles sancions disciplinàries, o bé si es tracta d’un fet delictiu. En aquest segon supòsit, el cas es traslladarà a la Fiscalia per a què s’investigui a nivell judicial.

El cost de posar en marxa el nou servei és de 50.464 euros, i el govern ha explicat que hi ha dues persones funcionàries dedicades exclusivament a rebre i investigar les denúncies que es rebin, sense participació de cap càrrec polític “per garantir la neutralitat” de les investigacions.