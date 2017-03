Barcelona comença a cobrir la ronda de Dalt a la Vall d’Hebron

Les obres per cobrir la ronda de Dalt començaran aquest juliol, segons va informar ahir l’Ajuntament de Barcelona. El macroprojecte de cobertura encara no està del tot decidit, però el govern municipal ha volgut tirar endavant les obres de cobertura del tram que ja està pactat i pressupostat.

La part que es començarà a cobrir està entre els barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera i és la que hi ha entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut Vall d’Hebron. Aquests 180 metres costaran 15 milions d’euros. Per al pròxim mandat, quedarà pendent continuar les obres de cobertura fins al carrer Jericó, és a dir, en direcció cap a la plaça d’Alfonso Comín. Amb aquesta segona fase, els veïns afectats hauran guanyat 320 metres més de ciutat urbanitzada. Les obres permetran estalviar als veïns totes les molèsties que suposa tenir una via ràpida com la ronda al costat de casa: soroll, contaminació i una ferida urbana que separa, i fins i tot en alguns casos aïlla, barris sencers.

La primera fase de les obres és la més senzilla perquè la ronda travessa aquests barris soterrada, de manera que és fàcil de cobrir i urbanitzar. Tot i així, es tracta d’una obra “tècnicament complexa”, segons va reconèixer ahir la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, que va explicar que abans d’iniciar la cobertura caldrà instal·lar els fonaments i un mur que serviran de base per suportar la futura estructura. Aquest serà un dels punts més difícils de l’obra i obligarà a limitar la circulació en una via clau per a la mobilitat de Barcelona.

Talls per les obres

Aquestes obres obligaran a reduir un carril de circulació per cada sentit, de manera que la ronda passarà de tenir tres carrils per banda a només dos. Les cues i les retencions dels vehicles que cada dia entren i surten de Barcelona per aquesta via estan més que garantides, però els responsables de mobilitat confien que la reducció del trànsit que viu la ciutat a l’estiu en disminueixi l’impacte. Aquestes obres, i els talls de circulació, duraran fins al 15 de setembre, quan comencin les escoles i la ciutat es torni a omplir de vehicles.

Un cop enllestit el mur central, s’aturaran les obres, que es tornaran a reprendre el gener del 2018 per construir dos murs laterals en el tram que va des de davant del mercat fins al pont de l’avinguda del Jordà. Els dos murs també serviran de suport per a la futura llosa de cobertura. Mentre s’executin aquestes obres ja no caldrà tallar la circulació de cap carril. Finalment, es construirà la llosa de la cobertura, mentre que la urbanització es decidirà més endavant, segons l’Ajuntament, després d’un procés de participació veïnal. Les obres s’acabaran, si es compleixen les previsions, a finals de mandat, és a dir, el maig del 2019.

La resta de trams que cal cobrir encara està per decidir, ja que l’actual equip de govern va aturar el projecte previst per l’anterior alcalde, Xavier Trias, ja que el considerava desorbitat perquè hauria costat prop de 400 milions d’euros. L’actual govern encara no ha decidit quants trams de la ronda de Dalt cobrirà i aquesta indefinició indigna els veïns. “Amb l’anterior projecte estàvem tots d’acord”, va denunciar ahir Toni Mateo, membre de l’Associació de Veïns de Montbau i una de les persones que coordinen les diferents entitats implicades en el projecte. Mateo va lamentar que comencin les obres sense haver tancat encara tot el disseny, ja que, “segons el que facin ara, poden hipotecar la cobertura sencera”.

Els trams pendents

Els trams que encara cal definir són entre Vallcarca i Penitents, entre la Vall d’Hebron i Montbau i la zona de Verdum, Via Júlia i Meridiana, quan la ronda de Dalt s’ajunta amb la Litoral. Fonts municipals van explicar ahir que l’Ajuntament de Barcelona manté el compromís amb els veïns de presentar “al llarg del mes d’abril” el seu propi projecte i de discutir-lo amb els veïns comparant-lo amb el que va redactar l’anterior alcalde.

Tot i així, Vidal ja va dir ahir que “és una obra complexa i molt cara”, i va advertir que no hi podrà haver “soterraments”, ja que implicaria una “complexitat pressupostària que ningú s’atreviria a assumir”. Els trams de la ronda de Dalt que no estan soterrats tenen per sota la línia del metro. Una de les possibilitats que planteja l’Ajuntament és construir un calaix que tapi la ronda per almenys estalviar el soroll dels cotxes als veïns, tal com s’ha fet a Sants per tapar les vies del tren.

Un pacte de govern

Dos mesos abans que s’acabés el mandat de Xavier Trias, els socialistes van votar amb els convergents per aprovar el macroprojecte de cobertura. Però les eleccions les van guanyar els comuns i van aturar el projecte, que no tenia pressupost.

Mesos més tard, la cobertura de la ronda de Dalt va ser una de les condicions que el PSC va posar a Barcelona en Comú per entrar al govern. Després de moltes negociacions, els comuns van acceptar reservar 15 milions d’euros per cobrir la ronda.

L’equip d’Ada Colau volia evitar que una gran inversió en infraestructures “faraòniques”, en paraules del tinent d’alcalde Gerardo Pisarello, reduís la capacitat econòmica d’altres àrees que consideren més importants, com els serveis socials. Tot i així, durant aquest mandat, hauran afrontat grans obres com l’inici del cobriment de la ronda de Dalt, el primer túnel de Glòries (que costa 78 milions) i la pacificació i urbanització de l’avinguda Meridiana.