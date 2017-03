Barcelona començarà a cobrir un tram de la ronda de dalt al juliol

La cobertura de la ronda de Dalt començarà al juliol i ho farà per un dels trams centrals, entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut Vall d’Hebron. Les obres costaran 15 milions d'euros. L'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona és continuar amb la cobertura d'aquesta via ràpida, que a part de generar soroll i contaminació, és una autèntica fractura urbana que separa i en alguns casos aïlla barris sencers.

L'Ajuntament ha decidit iniciar les obres pel tram que passa pels barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, ja que està soterrat i és el més fàcil de tapar. La primera fase de les obres servirà per cobrir només 180 metres i els treballs continuaran durant el proper mandat, amb la cobertura de 320 metres més. Les dues fases permetran cobrir tot el perímetre que hi ha entre l'Avinguda d'en Jordà i el carrer Jericó.

La resta de trams que cal cobrir encara està per decidir, ja que l'actual equip de govern va aturar el projecte previst per l'anterior alcalde, Xavier Trias, i en prepara un de nou. Aquest és el punt que indigna els veïns. "Segons el que facin ara, poden hipotecar la cobertura sencera", segons denuncia Toni Mateo, membre de l'Associació de Veïns de Montbau i una de les persones que coordina les diferents entitats implicades en el projecte. Els trams de la discòrdia són entre Vallcarca i Penitents, entre la Vall d'Hebron i Montbau i la zona de Verdum, Via Júlia i Meridiana.

Talls per les obres

Per cobrir el primer tram caldrà treure les palmeres i començar la instal·lació dels fonaments que hauran de suportar l'estructura. Aquests treballs comportaran reduir un carril de circulació per sentit, de manera que la ronda passarà de tenir tres carrils per banda a dos en aquest tram durant l’estiu, l’època amb menor intensitat de trànsit.

Un cop enllestit el mur central, de gener a setembre de 2018 es construiran dos murs laterals al tram que va des de davant del mercat fins al pont de l’avinguda del Jordà. Els dos murs serviran de suport per a la futura llosa de cobertura. Mentre s’executin aquests treballs no serà necessari reduir el número de carrils de la ronda.

Els treballs continuaran amb la construcció de la llosa de la cobertura. La urbanització es decidirà més endavant, segons l'Ajuntament, després d'un procés de participació veïnal.