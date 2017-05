Barcelona commemorarà el 30è aniversari de l’atemptat d’Hipercor

El comissionat de Programes de Memòria de l'Ajuntament de Barcelona, Ricard Vinyes, ha anunciat aquest divendres que el consistori organitzarà un acte institucional i una exposició per homenatjar les 21 víctimes mortals i 45 ferits de l’atemptat d’ETA amb cotxe bomba, ara fa 30 anys.

L’acte de record tindrà lloc al parc de Can Dragó el proper 17 de juny, dos dies abans de l'aniversari de l'atemptat, amb la voluntat de no interferir en els actes d'homenatge del dia 19 de juny. Durant l'esdeveniment es farà una actuació artística per evocar, acompanyar i fer ofrena als assassinats. La 'performance' barrejarà el ball, la música i l'escenografia per simbolitzar un dels atemptats més sagnants de la història recent de Catalunya.

Paral·lelament a aquest acte, l'Ajuntament treballa en l’elaboració d' una exposició per recordar l'atemptat i la reacció dels barcelonins que, aquell 1987, van sortir al carrer en senyal de rebuig. La mostra estarà comissariada pel periodista Francesc Valls i es podrà visitar a partir del mes de desembre del 2017 al recinte de la Fabra i Coats.

Un homenatge ciutadà

Ricard Vinyes ha assegurat que “la idea central de la commemoració és que l’atemptat va ser contra tots, contra tota la ciutadania, i que per això volem fer un acte de ciutat, dedicat a les víctimes, als familiars dels qui van morir, als que van resultar ferits. Un acte de ciutat centrat en l’acompanyament dels qui van patir”.

Els actes estan adreçats a tots els barcelonins. L'objectiu de l'Ajuntament és aprofundir en el coneixement que els ciutadans tenen de la tragèdia i mostrar el context polític i social en què es va produir aquell atemptat. Tant l'exposició com l'actuació volen contribuir a transmetre el buit i la falta d’acompanyament que han patit o sentit les víctimes i els seus familiars al llarg de 30 anys.

Les famílies, protagonistes i participants dels actes

Els actes han comptat amb la col·laboració dels familiars de les víctimes, amb qui l'Ajuntament ha estat en estreta col·laboració. Segons un comunicat del consistori, el comissionat de Programes de Memòria s’ha posat en contacte i s'ha reunit amb cadascuna de les famílies de les víctimes mortals.

Les trobades, han explicat des de l'Ajuntament, "han permès oferir el reconeixement de la ciutat 30 anys més tard de la tragèdia, expressar el reconeixement dels dèficits institucionals durant tants anys i compartir la proposta de commemoració per poder comptar amb la seva participació.