Barcelona crearà una comissió per debatre la connexió del tramvia per la Diagonal

L'Ajuntament de Barcelona ha acordat crear una comissió per estudiar la connexió del tramvia per la Diagonal i analitzar-ne totes les opcions. La taula de treball, a proposta del PDECat i aprovada per unanimitat al ple, haurà d'arribar a una conclusió en un termini màxim de sis mesos.

La comissió funcionarà paral·lelament a l'elaboració dels estudis informatius i de mobilitat que l'Ajuntament prepara des de fa uns mesos. L'estudi de mobilitat està previst per a finals de març o principis d’abril, i els estudis informatius estaran a punt el juny o el juliol d’aquest any. La idea del govern liderat per Ada Colau és tenir llest el projecte executiu a la tardor.

Tot i que el govern municipal segueix apostant per fer la connexió entre el Trambaix i el Trambesòs amb un tramvia en superfície per la Diagonal, la tinent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, s'ha mostrat oberta a escoltar totes les opcions. "La comissió serà un bon espai per al debat i per a l'acord", ha assenyalat. Des de l'oposició, el grup municipal del PDECat, que ha impulsat la creació de la comissió, ha defensat la necessitat d'explorar alternatives com la connexió amb l'autobús elèctric, mitjançant la integració de la línia D30 a la nova xarxa de bus.