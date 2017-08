Barcelona continua guanyant creueristes

Barcelona es consolida encara més com a primer port de creuers d’Europa. Durant els primers sis mesos de l’any van passar pel port de Barcelona 1,041 milions de creueristes, una xifra que és un 2,27% superior al mateix període de l’any anterior, segons les dades de Ports de l’Estat. El 2017 és el tercer any consecutiu que Barcelona supera el milió de creueristes en els primers sis mesos de l’any, després del descens del 9% que havia patit el 2014, quan es va quedar en 946.000 creueristes la primera meitat de l’any. Les xifres assolides el 2017 freguen el rècord històric d’1,044 milions de creueristes del primer semestre del 2013.

Amb aquestes xifres, el port de Barcelona aporta més de la meitat de tots els creueristes dels ports espanyols de la Mediterrània, i és el primer port de creuers d’Europa i el quart del món. El 2016 el port de Barcelona va rebre en tot l’any 2,68 milions de creueristes, una xifra que segurament augmentarà aquest any, ja que, segons les previsions de les autoritats portuàries de l’Estat, el 2017 es preveu batre el record a l’Estat arribant fins a la xifra històrica de 8,8 milions de passatgers.

Les Balears, en segon lloc

Segons les dades de Ports de l’Estat -l’organisme de Foment del qual depenen els ports d’interès general-, després de Barcelona el sistema portuari de les illes Balears va ser el segon punt de més trànsit de passatgers de creuers.

Les dades d’aquest organisme indiquen que durant els primers sis mesos de l’any van passar pels ports de les illes 754.616 creueristes, una xifra que és un 3,45% superior als 729.444 passatgers del primer semestre de l’any passat. Amb aquestes dades, els ports de les Balears es consoliden en el tercer lloc d’Europa. Durant tot el 2016 van passar pels ports de les Illes 1,9 milions de passatgers de creuers.

Tarragona creix un 558%

L’èxit del port de Barcelona com a base i escala de creuers s’ha encomanat ja al segon port català, el de Tarragona, que aquest 2017 ha vist com el nombre de passatgers d’aquest tipus de vaixells creix de manera exponencial. Segons les dades de Ports de l’Estat, Tarragona és el port que més va créixer en percentatge de passatgers de creuers el primer semestre. Entre el gener i el juny d’aquest any han passat pel port de Tarragona 10.413 creueristes, una xifra un 557,8% superior als 1.538 del primer semestre de l’any passat. Només el port de Santander, amb un augment del 531,5%, s’acosta al percentatge de Tarragona.

L’Autoritat Portuària de Tarragona aconsegueix així els resultats de la seva aposta per potenciar el trànsit de creuers. El Port va llançar la marca Tarragona Cruise Port Costa Daurada, que ja comença a donar fruits, després que aquest mateix any tanqués un acord amb la companyia Costa Cruceros. Una acord que converteix l’enclavament de Tarragona com a segona base catalana de la companyia, amb creuers amb inici i final de trajecte a la ciutat, que és Patrimoni de la Humanitat. Amb aquest acord, Tarragona espera arribar als 40.000 creueristes anuals.

El conjunt de ports espanyols esperen arribar aquest any al màxim històric de creueristes. Ports de l’Estat destaca que Espanya és ara el segon estat europeu en nombre de passatgers, amb 5,93 milions, només superat per Itàlia. El sector té una contribució directa en l’economia de 1.300 milions d’euros i dona feina a 28.600 persones.