Barcelona pagarà el dentista i el podòleg a les famílies vulnerables

Les famílies vulnerables de Barcelona podran accedir aviat de forma gratuïta al dentista i al podòleg i beneficiar-se de serveis que la Seguretat Social no cobreix, com poden ser ortodòncies, implants o altres tractaments que encara s'han d'avaluar. Ho ha anunciat aquest divendres l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i el conseller de Salut, Toni Comín. Per exemple, es preveu poder prestar uns 3.000 tractaments odontològics a l’any i uns 1.000 podològics no coberts per la cartera de serveis del CatSalut a barcelonines i barcelonins derivats des dels serveis socials municipals, així com poder oferir un servei de medicina esportiva en coordinació amb l’Institut Barcelona Esports. "Per primer cop, persones i barris vulnerables de la ciutat podran rebre un serveis de salut complementaris", ha posat en valor l’alcaldessa Ada Colau

Aquest servei, que es durà a terme en tres CAP i un CUAP, es finançarà amb els recursos que s'alliberaran després que els treballadors municipals passin a ser atesos al sistema sanitari públic i deixin l'antiga mútua municipal PAMEM. Des de l'any 1993 tots els treballadors de l'Ajuntament acudien ja a la Seguretat Social, però a hores d'ara encara queden 8.279 afiliats a la mútua municipal, dels quals la majoria (4.368, un 53%) són pensionistes o beneficiaris (cònjuges o fills i nets). Per garantir que tots els treballadors de PAMEM mantenen el lloc de treball, seguiran funcionant tres CAPs i un CUAP, que és on s'atendrà les famílies vulnerables. Ara, amb aquest acord entre l'Ajuntament i la Generalitat, tots els treballadors del consistori estaran en igualtat de condicions.

PAMEM té un dèficit de 22,8 milions d'euros

La possible integració dels usuaris amb cobertura del PAMEM al sistema sanitari públic del CatSalut ha estat un tema recurrent en els últims anys, tot i que fins ara no s’havia posat fil a l’agulla sobre el futur d’un servei clarament "deficitari", en paraules de la comissionada de Salut, Gemma Tarafa. Aquest dèficit ha anat en augment, com a resultat de la disminució dels afiliats actius i de l’envelliment progressiu de la població, fins al punt que es calcula que quan acabi el procés d’integració s’haurà acumulat un deute de 22,8 milions d’euros en els últims anys. L’acord entre l’Ajuntament i el Departament de Salut contempla l’assumpció del deute del PAMEM en una proporció similar a la que tenen les dues institucions en aquesta entitat. Així, el consistori cobrirà dues terceres parts del dèficit i augmentarà en 3,75 milions d’euros la seva aportació a les inversions previstes en el conveni de millora d’equipaments sanitaris de la ciutat signat el juliol del 2016, donat que a banda de la part restant del dèficit el CatSalut assumirà i es farà càrrec, amb els seus propis recursos, de l’assistència sanitària de tots els afiliats del PAMEM.