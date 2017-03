Barcelona desisteix definitivament de la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2026

Estava cantat però avui s'ha certificat. Barcelona no presentarà candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2026. Era la voluntat manifesta de l'actual equip de govern, liderat per Ada Colau, que mai ha vist de bon ull la idea que va impulsar Xavier Trias quan era alcalde. Tot i així, es va acordar discutir-ho en una comissió. Avui, aquesta comissió ha fet oficial i definitiva la decisió, amb acord de tots els grups municipals, inclòs el PDECat, del qual encara forma part Trias.

L'anunci es farà oficial aquesta tarda, en una roda de premsa en què participaran tots els grups del consistori. Però fonts de l'àmbit municipal concreten que l'acord ja està pres i que en les conclusions del treball de la comissió es fa constar que es deixa oberta la possibilitat que en un futur, no immediat i no concretat, algú altre –un altre equip de govern– reprengui la idea. Això sí, hauria de ser amb un lideratge conjunt amb la Generalitat, amb més implicació del Govern, de manera que fos "un projecte de país i de consens", més que únicament de l'Ajuntament o de Barcelona. Tot i que l a Generalitat va fer gestos a favor de la idea quan es va parlar de dissenyar una candidatura que impliqués diversos municipis dels Pirineus, l'equip de govern de Colau no hi veia prou implicació.