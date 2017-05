Barcelona duplica l'equip destinat a detectar pisos turístics il·legals

Barcelona duplica, des d'avui, l'equip destinat a detectar pisos turístics il·legals a la ciutat. La mesura forma part de l'acord 'in extremis' que el govern d'Ada Colau va signar amb el grup municipal d'ERC a canvi del seu suport al PEUAT, el pla que centrifuga els nous hotels a la perifèria i blinda el centre a noves obertures.

Així, l’equip de visualitzadors que intenten detectar al carrer la possible oferta il·legal es reforça i passa ara de 20 persones a 40. També es preveu reforçar pròximament el cos d’inspectors amb 10 persones més, de manera que n'hi haurà 34.

En concret, l’acord amb ERC consisteix a triplicar el cos d’inspectors que es dedica a detectar pisos il·legals, de manera que entre aquest any i el 2018 es passaria dels 40 als 110 membres, entre inspectors i visualitzadors al carrer. Segons l'Ajuntament, el progressiu increment de la capacitat inspectora permetrà assolir l’objectiu d’acabar amb els pisos turístics il·legals el 2023.

Un nou local per a l'equip de visualitzadors

Els visualitzadors s’encarreguen de comprovar 'in situ' si les adreces que figuren a les ofertes de les plataformes web intermediàries corresponen a allotjaments concrets. Aquesta tasca facilita la feina als inspectors, ja que es poden cursar sancions un cop s’ha comprovat que un allotjament il·legal s’anuncia a internet. Com ja feien fins ara, els visualitzadors entrevisten turistes i veïns per obtenir direccions de possibles pisos que operen sense llicència.

540x306 El nou local on treballarà l'equip que detecta pisos turístics il·legals / MANOLO GARCIA El nou local on treballarà l'equip que detecta pisos turístics il·legals / MANOLO GARCIA

Com a novetat, enguany els integrants del cos de visualitzadors disposaran d’un nou local al recinte de l’estació del Nord, de 80 metres quadrats i 15 llocs de treball habilitats per desenvolupar les seves tasques diàries. L’equip serà gestionat a través de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), i ha sigut seleccionat per Barcelona Activa mitjançant un servei de reclutament en què van participar més de 100 candidats.

De gener de 2016 a abril d’aquest any, l’Ajuntament ha obert un total de 5.490 expedients disciplinaris, 2.869 dels quals són sancionadors. A més, s’han posat en marxa 2.015 ordres de cessament a pisos que operaven sense disposar de la llicència corresponent. D’aquests, 548 han acatat l’ordre. A més, s’han dictat 127 precintes.