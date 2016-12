Barcelona actuarà contra les empreses que es dediquen a fer fora okupes

"Qualsevol dia us trenco les cames". Intimidacions d'aquests tipus per part d' empreses privades que es dediquen a desallotjar okupes són les que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit dur a la fiscalia per un possible delicte de coaccions. Ho ha anunciat aquest dimecres el tinent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Jaume Asens, que ha mostrat la seva "preocupació" per un fenomen "en auge a la ciutat". "Els treballadors d'aquestes empreses es presenten com a mediadors però la seva actitud és de coacció", ha dit el tinent, que ha afegit: "L'únic que pot decidir si cal dur a terme un desnonament és un jutge, les altres vies no es poden tolerar".

Sobre aquest tipus d'empreses –que els propietaris contracten per desallotjar okupes d'una manera ràpida i extrajudicial– l'Ajuntament ha documentat un total de set intervencions en el darrer any, en què presumptament s'haurien pogut produir il·legalitats. D'aquestes set, quatre les ha portat a la fiscalia perquè tenen prou "elements probatoris" per sospitar que poden suposar responsabilitats penals. Corresponen, totes, a actuacions de l'empresa Desokupa, que es presenta a la seva web com una "empresa especialitzada en el desallotjament de pisos o edificis ocupats il·legalment", amb una "intermediació legal, eficaç, segura i ràpida".

Una unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana

El consistori té constància que de desallotjaments extrajudicials se'n produeixen més arreu de la ciutat, tot i que no en tenen prous proves. On més incidència té aquest fenomen, ha dit Asens, és a Ciutat Vella i Sants. "La gentrificació i la turistificació fan sovint d'impuls perquè els propietaris vulguin fer fora els inquilins, i per fer-ho sovint se serveixen de l'assetjament: no els deixen pagar els rebuts, els amenacen, etcètera", ha il·lustrat Asens.

A banda de dur els quatre expedients a la fiscalia –on consten imatges, atestats policials, testimonis i informes–, l'Ajuntament demanarà que es designi un fiscal especialitzat en delictes de 'mobbing' immobiliari. També es crearà una unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana que es posarà en marxa a través d'una prova pilot a Ciutat Vella, en què dos agents formats en assetjament immobiliari hauran de detectar possibles casos de 'mobbing' o desallotjaments extrajudicials.