Barcelona enderrocarà l'antic cinema Pere IV

L'Ajuntament de Barcelona enderrocarà els propers mesos l'antic cinema Pere IV, que es troba en molt mal estat. L’edifici, que encara conserva les butaques dels anys 90, serà reconvertit en la nova seu administrativa de Sant Martí. El consistori preveu que tingui usos administratius al matí i que a la tarda i els caps de setmana funcioni com a centre cívic, tal com ha explicat aquest dimarts el regidor del districte de Sant Martí, Josep Maria Montaner.

La transformació de l'antic cinema Pere IV es tracta d'un dels projectes motor del pla de barris del Besòs i el Maresme, que Ada Colau va presentar als veïns el desembre passat. Amb una inversió extraordinària de 150 milions d’euros durant els pròxims 4 anys, el pla pretén reduir les desigualtats dins del que Colau va definir com "els barris abandonats de Barcelona". La previsió del seu govern, format per BComú i PSC, és actuar sobre 16 barris a l’eix del Besòs, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, els que concentren una vulnerabilitat social més gran, així com dèficits urbanístics, necessitat d’activitat econòmica o manca d’equipaments.

Totes les mesures del pla de barris de Colau Nova oficina de drets socials

L'enderrocament de l'antic cinema Pere IV i la construcció del nou projecte suposarà una inversió de 8,5 milions d'euros. El nou edifici del carrer d’Alfons el Magnànim no substituirà la seu històrica del districte de Sant Martí, situada a la plaça de Valentí Almirall, que seguirà funcionant com a centre de l’activitat política del districte.

Així doncs, es traslladaran a aquest nou espai les oficines municipals situades actualment al carrer del Clot, 27 (on actualment es troben els serveis de Manteniment i Projectes). També es traslladaran al Besòs-Maresme les oficines del carrer Andrade, 9, on es troben els serveis a les Persones i el Territori. En definitiva, tota l’estructura executiva del districte de Sant Martí s’ubicarà en aquest nou espai. A més a més, el nou edifici incorporarà l'Oficina de Drets Socials, que inclourà l'Oficina de l'Habitatge de Sant Martí (ara situada a la Rambla del Poblenou, 154); el Centre de Serveis Socials del Besòs Maresme (actualment ubicat al centre cívic del barri), a més d’espais destinats a programes de salut comunitària.

Es calcula que aquesta nova seu municipal durà al barri del Besòs i el Maresme al voltant de 100 treballadors i treballadores públiques, amb una activitat diària que va de 150 a 200 atencions d’assessorament o gestions de diferents temàtiques.