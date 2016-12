Barcelona enderrocarà una església per ampliar una escola

L'any 2013 la parròquia de Sant Bernat Calbó havia d'anar a terra per construir-hi un monestir i traslladar-hi les Germanetes de l'Anyell. Era la intenció de l'arquebisbat de Barcelona, propietari de l'espai, però els veïns s'hi van oposar i finalment el 2015 l'enderroc es va aturar. L'Ajuntament es va plantejar aleshores comprar l'església per respondre a una reivindicació històrica dels veïns del Poblenou, que la plaça de Sant Bernat Calbó fos un espai públic i del barri. D'això fa més d'any, i fins ahir a la tarda no es va formalitzar la compra de la parròquia, ara ja propietat municipal, segons han confirmat a l'ARA fonts municipals i de l'arquebisbat de Barcelona. El preu final de la transacció ha estat de 818.672,50 euros, tal com va aprovar el dia 22 de desembre la comissió de govern de l'Ajuntament.

Ara la parròquia serà ensorrada i l'espai alliberat es destinarà a ampliar l'escola de la Mar Bella. Aquest és l'acord a què s'ha arribat amb el Consorci d'Educació de Barcelona. Raquel Oliver, portaveu de l'AMPA, explica a aquest diari que l'església s'enderrocarà a principis de l'estiu del 2017. Per poder fer l'ampliació, també es tirarà a terra una ala de l'escola, de manera que de forma temporal els alumnes s'hauran d'instal·lar en barracons. Aquests mòduls temporals hauran d'anar a la mateixa plaça de Sant Bernat Calbó o en un terreny privat que l'Ajuntament està intentant llogar. "Es tracta de l'antic Grèvol, i l'escola ja l'havia llogat amb anterioritat perquè fes de pati. Els barracons aniran o en aquest terreny o a la plaça", detalla Oliver. "Durant un temps estarem tots molt incòmodes, però estem contents que finalment l'escola s'ampliï", celebra.

540x532 La idea inicial preveu enderrocar l'ala dreta de l'escola i l'església La idea inicial preveu enderrocar l'ala dreta de l'escola i l'església

Veïns lamenten la falta de participació

No tots els veïns, però, estan satisfets amb la manera com s'ha resolt l'adquisició de l'antiga parròquia. Les entitats que inicialment es van oposar de forma unànime a la construcció del monestir tenien ja aleshores diferents idees sobre què hi havia d'haver al 3-5 de la plaça Sant Bernat Calbó. Per això, un cop aturada la construcció del monestir, des de la Plataforma Salvem la Repla –que engloba 20 entitats del barri– van demanar un procés participatiu que decidís el destí de l'espai, abans que l'Ajuntament formalitzés la compra. Entre les possibilitats destacaven l'habilitació d'una plaça oberta a tothom o l'ampliació de l'escola de la Mar Bella, situada al costat de la parròquia i amb importants dèficits d'espai, l'opció que finalment s'ha guanyat el favor de l'Ajuntament.

Des de la plataforma Salvem la Repla van rebre ahir amb alegria que l'Ajuntament finalment hagués comprat l'antiga parròquia. No obstant això, lamenten que no s'hagi dut a terme el procés participatiu, tal com demanaven. "Teníem tres reivindicacions històriques: primer, que no es fes el monestir de les Germanetes de l'Anyell; segon, que fos un espai públic, i tercer, que hi hagués un procés participatiu per decidir què s'hi feia. Aquesta tercera no s'ha complert", assenyala el president de l'entitat, Ramon Almoguera, que considera "inadmissible" que el Consorci d'Educació ja hagi presentat la licitació de contractació pública –mentre l'Ajuntament negociava la compra– "sense haver consensuat els usos de l'edifici de l'església".

Per posar-hi remei, la plataforma serà inclosa a la propera reunió amb l'Ajuntament, que ha de servir per acabar de dibuixar el projecte d'ampliació de l'escola i fer-ne seguiment. "No ens posarem en contra de l'escola, però intentarem almenys guanyar una mica d'espai per a la plaça", detalla Almoguera, que lamenta que a l'anterior reunió no se'ls inclogués. La portaveu de l'AMPA, Raquel Oliver, per la seva banda, recalca que "l'escola ja és un fet" i que el proper pas serà "vetllar perquè les obres es facin bé i ràpid, i que molestin el mínim possible els docents, els nens i els veïns".