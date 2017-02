Barcelona vol evitar que es mengi fruita tallada a la Boqueria

La postal de turistes bloquejant l'entrada al mercat de la Boqueria mentre beuen un suc o es mengen uns trossos de fruita podria ser aviat història. El govern d'Ada Colau vol prohibir el consum immediat d'aliments al mercat i potenciar la venda tradicional, com una manera de "recuperar el mercat per als barcelonins", en paraules de la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín (PSC). "El 20% de les parades han incorporat productes per al consum immediat en detriment del producte tradicional. Són productes dirigits als turistes, que s'aglomeren a l'entrada i impedeixen que entrin la resta de compradors", ha lamentat la regidora, i ha conclòs: " No volem que la gent vagi menjant per dins del mercat de la Boqueria".

Per això, el govern de Colau presentarà una mesura de govern a la Comissió d'Economia i Hisenda de la propera setmana, on inclourà un paquet de 29 mesures que busquen recuperar el mercat per als veïns de la ciutat. A banda de prohibir el consum immediat a la Boqueria, s'exigirà que els productes elaborats estiguin envasats, embolcallats i precintats. Igualment, es fixarà per norma el percentatge mínim de presència de productes frescos que ha de tenir cada parada, amb la voluntat de "garantir l'equilibri entre el producte tradicional i elaborat".

Tant la mesura que obligarà a envasar i precintar tots els productes envasats com la possible prohibició de menjar pels passadissos s'haurà de dur a terme mitjançant la modificació de l'Ordenança Municipal de Mercats, de manera que el govern municipal necessitarà el suport d'algun dels grups de l'oposició. "Buscarem el consens per tirar-ho endavant", ha dit Ballarín.

Menys parades i menys grups turístics

Paral·lelament, el govern d'Ada Colau comprarà algunes de les parades del mercat, per alliberar els espais i "esponjar" així la Boqueria. Ballarín no ha volgut xifrar quantes parades comprarà l'Ajuntament o quants seran els metres quadrats que quedaran lliures al pas. D'altra banda, ha explicat la regidora, es tirarà endavant un decret per ampliar la prohibició als grups turístics que vulguin visitar la Boqueria. Fa dos anys ja es va limitar la seva entrada i es va prohibir els matins de dissabte i diumenge, i ara la prohibició s'amplia a tot el dia.

La inversió que ha de permetre desplegar les 29 mesures, entre les quals també hi ha la renovació del paviment del mercat i la millora de les instal·lacions, té un pressupost de 3,5 milions d'euros en el període 20172019. "Volem que la Boqueria segueixi sent un dels nostres mercats emblemàtics, però també volem que sigui per als barcelonins i genuïnament barcelonina", ha afegit el regidor d'Empresa i Innovació, Jaume Collboni.