El govern de Barcelona descarta expropiar l'alberg de la Vila Olímpica o revocar-li la llicència

L'Ajuntament de Barcelona, liderat per Ada Colau, ha descartat expropiar l'alberg de la Vila Olímpica o revocar-li la llicència, tal i com exigien els veïns del barri. Ho ha anunciat aquest dimecres la tinent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz. "Hem revisat la llicència per si se'ns havia escapat alguna cosa, però està tot correcte i jurídicament és impossible revocar-la", ha explicat la regidora en una atenció als mitjans. Pel que fa a l'opció d'expropiar l'edifici i posar així punt i final al projecte de macroalberg, Sanz ha defensat que no està prou "justificat" en base a la normativa. "Hauria de ser un cas d'interès general i amb un criteri objectivable, com ara que al barri no hi hagi més espais. Analitzat el territori, els informes conclouen que no està justificat el caràcter d'excepcionalitat que té una expropiació", ha dit.

Estudiar l'aturada del macroalberg de la Vila Olímpica era una de les condicions que el grup municipal d'ERC va posar a Colau per aprovar el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), que blinda el centre a nous hotels i els centrifuga als barris perifèrics. El president d'ERC al consistori, Alfred Bosch, ha demanat al govern municipal "que compleixi les seves promeses i convoqui una consulta sobre el futur de l'alberg de la Vila Olímpica". "Ha de respectar el pacte que es va fer davant dels veïns en la negociació del PEUAT"", ha assenyalat.

Des del grup municipal de Ciutadans, Carina Mejías, s'ha ofert per fer de mediadora entre els promotors del futur alberg de Vila Olímpica i l'equip de govern de Ada Colau. "El conflicte de l'alberg de Vila Olímpica únicament pot resoldre's des del diàleg i des de la negociació", ha destacat la regidora. La regidora de C'ss ha recordat que, en última instància, són els promotors del projecte –l'empresa Onix Renda del Grup Icyesa– els que poden "desencallar la situació i estudiar una alternativa a l'alberg, perquè els veïns de la zona no s'oposen al fet que hi hagi un equipament sempre que sigui compatible amb les característiques del barri".

Preguntar si els veïns volen assumir el cost de l'expropiació

Per la seva banda, el president de l'Associació de Veïns de la Vila Olímpica, Jordi Giró, ha assegurat que "no estan d'acord amb el resultat dels informes" encarregats pel govern Colau perquè consideren que els han fet per tal que diguin que és impossible aturar l’alberg. "El barri de la Vila Olímpica té molt clar que l'alberg s'ha d'aturar, però cal voluntat política per fer-ho", ha explicat. Giró ha demanat al govern "que compleixin el seu programa i es posin al costat dels veïns i veïnes". "Els veïns de la Vila Olímpica volem ser consultats, i la pregunta és molt senzilla. Demanem al govern que pregunti als veïns si volen assumir el cost de compra de l'edifici", ha sentenciat.

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recordat aquest dimecres en un comunicat que encara espera resposta de la queixa que va rebre d'una associació de veïns en contra de la construcció de l'alberg a la Vila Olímpica, i que va fer arribar al consistori. La síndica ha informat que, després de la demanda de la Plataforma Veïnat Afectats pel Hostel Vila Olímpica, va fer arribar a l'Ajuntament una petició d'informació sobre el cas el passat 16 de febrer. Vilà ha explicat que "fa un mes i mig" que espera una resposta, malgrat que el Reglament de la Sindicatura especifica que la resposta "s'ha de fer arribar en un termini de 15 dies". En la queixa, la plataforma va afirmar que la construcció del gran alberg, amb 440 places i 2.500 metres quadrats, vulnera els seus drets com a ciutadans a viure mantenint la seva identitat com a barri, que "ja suporta una pressió turística molt intensa".