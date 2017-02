Barcelona porta a la fiscalia la discoteca que oferia 100 euros a les dones per anar sense calces

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest divendres que ha portat a la fiscalia la discoteca Bailódromo Caña Dulce, que ahir va saltar als mitjans en viralitzar-se un cartell on oferia 100 euros a les dones que hi anessin sense calces. Segons ha explicat la regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, el local podria incomplir la llei que prohibeix continguts sexistes als anuncis publicitaris.

A banda, l'Ajuntament estudia la possibilitat de sancionar la discoteca via ordenança de civisme. Tot i que els cartells no van arribar a estar en cap moment a la via pública, sí van compartir-se extensament per les xarxes, i és per això que el consistori valorarà amb els serveis jurídics si els poden demanar responsabilitats.

La regidora Laura Pérez ha lamentat que el cartell és aboslutament "vexatori" cap a les dones, i ha criticat també les discoteques que ofereixen entrada lliure a les dones. "Quan les dones no paguem, som la mercaderia", ha lamentat. L'edil també ha revelat que aquest matí han aparegut pintades davant la discoteca en contra del cartell, i ha explicat que alguns empresaris d'oci nocturn s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per mostrar-los el seu rebuig cap a la polèmica discoteca.