Barcelona ajorna el fitxer de dades personals de la Guàrdia Urbana fins que se'n garanteixi la legalitat

El govern d'Ada Colau ajornarà de moment la posada en marxa del fitxer de dades personals dels agents de la Guàrdia Urbana, que el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) va anunciar el 23 de febrer. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres una proposta del Grup Municipal Demòcrata (PDECat-Unió) en què instava el govern a esperar l'informe favorable de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per posar en marxa l'arxiu. El govern d'Ada Colau –format per BComú i PSC– s'ha mostrat favorable a la proposta del PDECat i hi ha votat a favor, com també ha fet ERC.

Segons ha explicat el comissionat de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, l'arxiu ha de facilitar "la gestió de la investigació" d'infraccions per part dels agents de la Guàrdia Urbana, "procediments sancionadors" o "queixes ciutadanes". La iniciativa inclou dades com la religió, l'origen ètnic i la vida sexual dels agents. Segons va explicar Recasens la setmana passada, en el cas d'un agent denunciat per homofòbia, per exemple, és rellevant saber a quin tipus d'associacions pertany o si té una parella del mateix sexe.

Durant a comissió d'avui, el comissionat ha reiterat que l'arxiu s'ha gestat amb un informe favorable dels serveis jurídics del consistori, i ha assenyalat que cossos policials com els Mossos o la Guàrdia Civil ja compten amb registres similars. "En tot cas, nosaltres anem tard", ha reivindicat.

PP i Ciutadans demanen retirar l'arxiu de forma definitiva

Durant la comissió d'aquest dimecres no s'ha aprovat, per contra, la proposta dels grups del PP i Ciutadans, que demanaven retirar de forma definitiva la posada en marxa del fitxer informatitzat de la Guàrdia Urbana. Els dos partits han retret al govern de Colau que la seva intenció amb aquest mecanisme és "crear una policia política" segmentada d'acord "amb la ideologia i la identitat" de l'alcaldessa, posant "sota sospita" la resta d'agents, en paraules de la regidora popular Ángeles Esteller.