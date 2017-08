Barcelona guanyarà 900 places d’hotel més

El govern d’Ada Colau va aconseguir blindar fa mig any el centre de Barcelona a l’obertura de nous hotels, en un intent de frenar la massificació turística que pateixen barris com el Raval, la Sagrada Família o Sant Antoni, on alguns veïns han hagut de marxar de casa per l’augment dels preus del lloguer. Actualment ja hi ha nou allotjaments turístics que volen instal·lar-se als districtes de Barcelona que no estan blindats pel pla especial: Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. Si s’aproven, sumaran 900 places hoteleres més a la ciutat, segons fonts municipals. Se sumaran als 113.419 llits que hi ha actualment a Barcelona, dels quals només 17.167 estan ubicats a les zones en què des del gener està permesa l’obertura de nous hotels.

Segons expliquen les mateixes fonts, aquests nou projectes han rebut un informe favorable de l’Ajuntament previ a la sol·licitud de llicència, i són els primers des que es va aprovar el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT). El PEUAT divideix Barcelona en quatre zones. A la primera, de “decreixement natural”, no s’hi pot obrir cap establiment encara que se’n tanqui algun dels que ja existeixen. Inclou barris com la Barceloneta, el Raval, l’Eixample, la Vila Olímpica i Sant Antoni. La segona, de “manteniment”, permet obrir nous establiments sempre que n’hagi tancat un amb les mateixes característiques, i la tercera i la quarta podran obrir sempre que no se superi un nombre màxim de places.

La quarta correspon a les àrees de transformació de la ciutat: la Marina del Prat Vermell, la Sagrera i l’àmbit nord del 22@. Cap dels nou allotjaments turístics que han demanat llicència ho han fet en aquesta quarta zona, on actualment hi ha 13 habitatges d’ús turístic i un hotel, amb 420 places en total. D’aquests nous allotjaments turístics que pretenen obrir a les zones permeses de la ciutat, quatre són hotels, tres són pensions, un és un bloc de pisos turístics i un altre és un alberg.

El polèmic macroalberg

Entre les 900 noves places que guanyarà Barcelona -si els nou projectes superen els tràmits- caldrà veure si se n’afegeixen 440 més, corresponents totes a un únic allotjament: el polèmic alberg de la Vila Olímpica. Al març l’Ajuntament de Barcelona va declarar que era impossible aturar aquest projecte, tot i l’oposició dels veïns. El consistori va argumentar que la llicència s’ajusta a la llei i que l’única manera d’aturar-lo era expropiar-lo, i fer-ho sense justificació suposaria un preu prohibitiu (15,6 milions d’euros).

Malgrat els arguments de l’Ajuntament, els veïns de la Vila Olímpica no es rendeixen, i “com a últim recurs” es plantegen portar el consistori als tribunals si el projecte no s’atura. El portaveu de l’associació de veïns, Jordi Giró, lamenta que des del govern no s’ha fet prou. “Amb l’Hotel Praktik de Drassanes també es deia que no s’hi podia fer res, i al final s’ha pogut aturar”, assenyala Giró. Al juliol l’Ajuntament va denegar definitivament la llicència al macrohotel de luxe de les Drassanes perquè els tribunals van anul·lar el pla d’usos de Ciutat Vella del 2013. “Si s’ha trobat alguna escletxa a l’hotel de les Drassanes també se’n podrà trobar al macroalberg de la Vila Olímpica”, argumenta Giró, que defensa que el projecte al seu barri presenta “prou elements per anul·lar la llicència”, i menciona qüestions referents a l’evacuació, a la ventilació i a l’accessibilitat.

Ara els veïns demanen que es torni a reunir la comissió creada a l’Ajuntament de Barcelona per estudiar el cas del macroalberg de la Vila Olímpica i que s’inspeccionin “tots els elements” que aporten els veïns. “Si no hi ha una resolució per anul·lar la llicència, portarem el cas als tribunals”, avisa el president de l’associació de veïns, que explica que aquest estiu les obres de l’alberg s’han aturat perquè sobrepassaven els llindars de soroll que marca la llei. “El que volem és que no es reprenguin mai més”, conclou.

Protesta pels drets dels treballadors

Una vintena de persones es van concentrar ahir davant la Inspecció de Treball de Barcelona, a la Travessera de Gràcia, per protestar contra la vulneració de drets laborals al sector hoteler i restaurador. La protesta, convocada per la UGT de Catalunya, també va servir per presentar davant inspecció un total de 43 denúncies contra restauradors i hotelers de Barcelona per “vulnerar els drets laborals”. Segons el sindicat, els locals denunciats incompleixen el conveni col·lectiu pel que fa a jornades de treball, descansos, pagaments en negre i pagaments del plus de nocturnitat. El secretari general de la UGT, Camil Ros, en declaracions als mitjans, va manifestar que l’hostaleria “torna a tenir beneficis però incompleix convenis i lleis de contractació.