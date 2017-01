Barcelona impulsa xarxes de ciutats contra l'extremisme violent

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha instat aquest dilluns a impulsar "xarxes de ciutats compromeses contra totes les formes d'extremisme violent", en la clausura de les jornades convocades amb motiu del Dia Internacional de la Pau i la No-violència.

Més de 150 entitats i institucions procedents de diversos països de la conca nord i sud del Mediterrani s'han citat a Barcelona amb motiu de les jornades 'Cap a un nou paradigma: prevenir l'extremisme violent', que s'han celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

En la clausura, Gerardo Pisarello ha assegurat que per fer front a l'extremisme violent "cal entendre'n les causes" i ha apostat per fer front a la por que propicia fenòmens com l'ascens de Donald Trump, l'auge de la ultradreta i la xenofòbia a Europa, "generant comunitats plurals, diverses, inclusives".

De la seva banda, el tinent d'alcalde de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, que ha inaugurat la jornada, ha destacat que "el lideratge en la prevenció de l'extremisme, ve de la societat civil organitzada".

"La lluita contra aquesta xacra no tindrà èxit si no comptem amb els coneixements i l'experiència del teixit associatiu de la regió euromediterrània. Aquests són els veritables anticossos per prevenir el radicalisme", ha assegurat Asens.

En les jornades, representants de les Nacions Unides han presentat el Pla d'Acció de Nacions Unides per a la prevenció de l'extremisme violent; entitats civils catalanes han presentat l'Observatori per a la prevenció de l'extremisme; una plataforma creada per evitar i prevenir la radicalització, i l'Ajuntament de Barcelona ha explicat el seu pla contra la islamofòbia, presentat recentment.

A més, hi han intervingut les organitzacions tunisianes que van ser guardonades amb el Premi Nobel de la Pau 2015, el dissident polític marroquí Maat Monjib i diferents activistes que treballen sobre el terreny reconstruint les àrees que han estat sota control de Daesh.