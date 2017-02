Barcelona inspeccionarà les seves clavegueres amb drons el 2018

El Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) han desenvolupat drons per inspeccionar les clavegueres de Barcelona que estaran en funcionament l'any vinent i que suposaran reduir riscos i costos de manteniment.

Eurecat i FCC participen, amb les empreses Simtech Design i IBAK, en el projecte europeu ARSI, acrònim anglès de Robot Aeri per a la Inspecció del Clavegueram, que ha dissenyat, creat i provat un dron per examinar la xarxa de clavegueram. El consorci ha provat amb èxit un vehicle microaeri (MAV), multirrotor i equipat amb sensors de navegació, capaç de reduir els riscos laborals associats amb aquesta activitat i retallar les despeses de manteniment, mitjançant inspeccions més precises i ràpides. A més, l'aparell també pot arribar on els vehicles terrestres no ho fan per l'acumulació de residus i d'aigües pluvials.

Inspeccionar 2,4 quilòmetres al dia

La directora de la Unitat de Robòtica d'Eurecat, Pepa Sedó, ha explicat que el projecte està "en la fase de desenvolupar l'autonomia dels drons, que estaran treballant de forma autònoma en el laboratori al setembre d'aquest any i en les clavegueres de Barcelona al setembre de 2018". Segons la investigadora, un dron pot inspeccionar 300 metres en 10 minuts, per la qual cosa es calcula que una quadrilla equipada amb un dron serà capaç d'inspeccionar 2,4 quilòmetres al dia, "amb una reducció dràstica de riscos i inconvenients".

Sedó ha destacat que "és la primera vegada que s'analitza la rendibilitat de l'ús dels drons en una activitat com la neteja de la xarxa de clavegueres". "La gran flexibilitat i capacitat de maniobra dels drons -ha afegit- els fan vehicles ideals per a la inspecció del subsòl, atès que no requereixen el vistiplau de l'Autoritat de Navegació Aèria per volar".

Els aparells poden treballar en túnels d'una amplada i altura mínima de 80 centímetres, encara que els investigadors estan treballant per poder afinar aquestes característiques, que permetran que puguin inspeccionar més racons. Actualment, l'equip està treballant per augmentar la durada de la bateria i millorant la tècnica per incrementar la seva versatilitat.