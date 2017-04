Barcelona instal·larà 48 plaques solars en parcs i edificis municipals

L' Ajuntament de Barcelona vol doblar en dos anys la capacitat de generar energia local i renovable i així reduir un 17% les emissions de gasos hivernacle en tres anys. "Ens hi va la vida, ens hi va la ciutat, ens hi va el futur", ha advertit la tinent d'alcalde Janet Sanz.

Per aconseguir aquest difícil objectiu, la regidoria d'Energia ha previst diferents vies d'acció: la més fàcil és la que afecta els edificis municipals. L'Ajuntament instal·larà fins a 48 plaques fotovoltaiques a escoles, biblioteques, equipaments municipals i pèrgoles en parcs públics. El Casal de la gent gran d'Horta, l'Ateneu Popular de Nou Barris i la Biblioteca Xavier Benguerel, a la Vila Olímpica, són alguns dels espais on s'instal·laran plaques.

En aquesta partida es destinaran 12,3 milions d'euros. A més d'aquesta via, l'Ajuntament també ha previst diferents fórmules per incentivar que les empreses se sumin "a generar la nova cultura de l'energia". Una d'elles passa per cedir a les empreses sostre municipal perquè hi instal·lin plaques fotovoltaiques. Els interessats les podran explotar durant 20 anys de manera gratuïta i després passaran a mans de l'Ajuntament.

Segons els càlculs municipals, aquestes inversions estaran amortitzades en 15 anys, de manera que les empreses que hagin invertit en plaques fotovoltaiques tindran cinc anys de beneficis. "Des de l'Ajuntament tenim molt sostre on instal·lar plaques, però no tenim capacitat d'invertir més", ha explicat el regidor d'Energia, Eloi Badia.

Per incentivar que els ciutadans també se sumin a aquesta "nova cultura", l'Ajuntament pagarà un canon als veïns que vulguin instal·lar plaques en terrats i parets mitgeres. En aquesta fórmula s'hi destinaran 300.000 euros. Finalment, la darrera via prevista per l'Ajuntament és la d'atorgar subvencions als veïns que vulguin instal·lar plaques a casa seva, destinant un total de 3,3 milions d'euros.