Barcelona acull unes jornades internacionals sobre l'odi a les xarxes

Barcelona acollirà els propers 2 i 3 de març unes jornades internacionals sobre estratègies per combatre l’odi a les xarxes, organitzades per l’Ajuntament en compliment del programa Barcelona Ciutat de Drets. Les jornades, que ha presentat aquest dilluns el tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, pretenen contribuir a la presa de consciència sobre l’abast del problema del discurs de l’odi, que troben a les xarxes “el seu gran abocador”, en paraules d’Asens. “Internet és un poderós megàfon per ampliar estereotips i discriminacions que sovint deixen marques inesborrables en les persones que les pateixen”, va reflexionar el tinent, que va recordar alguns episodis “preocupants” com el youtuber que va fer menjar galetes farcides de pasta de dents a un sensesostre de Barcelona.

“El que passa a les xarxes té conseqüències a la vida real, i pot fer miserable la vida de moltes persones”, va afegir Aida Guillén, directora de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona, que va fer una crida a la “corresponsabilitat ciutadana” per combatre la xacra de l’odi a les xarxes.

Alçar la veu contra l’odi

Fatiha El Mouali, portaveu de la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme a Catalunya, ponent a les jornades i víctima d’odi a les xarxes, explica l’ARA que distingeix dos tipus de discurs de l’odi: el que es fa per desconeixement i ignorància i el que vol crear mal ambient i incendiar. “Als primers cal formar-los i informar-los, als segons cal portar-los a la justícia”, opina. En el seu cas, afirma que s’ha trobat amb molt odi a les xarxes, però també amor. “Quan et defensen a les xarxes i ataquen la persona que t’ha defensat et sents culpable. Però no t’hi hauries de sentir. Si no alcem la veu contra les discriminacions, siguin contra qui siguin, seguiran produint-se”, conclou.

Durant els dos dies que duren les jornades es faran tallers i taules rodones, amb la participació d’experts i personalitats d’arreu del món: des de Kira O’Connor, responsable de polítiques públiques de Twitter; a César Strawberry, portaveu del grup Def Con Dos condemnat per enaltiment del terrorisme amb les seves cançons. La directora de l’ARA, Esther Vera, també exerceix de moderadora en una de les taules, Les prohibicions del discurs de l’odi:una amenaça per a la llibertat d’expressió?.

Pel que fa als tallers, que tindran lloc divendres 3 a partir de les 12.30 hores, n’hi haurà sobre alfabetització digital, sobre xarxes d’activistes contra l’odi i sobre les estratègies a seguir per resistir i desmantellar el discurs islamòfob a les xarxes socials, entre d’altres