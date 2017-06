Barcelona limitarà els restaurants i locals d'oci a Sants

L'Ajuntament de Barcelona limitarà els bars, restaurants i locals d'oci al barri de Sants a través d'un nou pla d'usos. Concretament, el nou pla afectarà l'anomenat Triangle de Sants-Hostafrancs, que correspon a l'àmbit delimitat pels carrers de Creu Coberta i Sants, el passeig de Sant Antoni i el carrer de Tarragona, incloent-hi la plaça Osca, el carrer Riego i els seus entorns. Es tracta d'una zona on, des de fa temps, els veïns denuncien molèsties pels sorolls i per la concurrència de gent ben entrada de nit.

El nou pla d'usos ha de substituir la moratòria dictada en aquesta zona pel govern de Colau ara fa un any, que prohibia l'obertura de nous locals de pública concurrència. La nova normativa, que serà debatuda a la propera comissió d'ecologia, urbanisme i mobilitat per ser aprovada al plenari, formalitzarà la prohibició per a nous bars, restaurants i locals d'oci a la plaça d'Osca, el carrer Riego i rodalia. A la resta del Triangle no es prohibirà que s'obrin nous establiments, però s'hi posaran limitacions, com ara una distància mínima entre bars de nova creació.

El cens actualitzat d'establiment de concurrència pública al Triangle de Sants-Hostafrancs determina que hi ha 18,90 locals per cada 1.000 habitants, una xifra similar a moltes zones de Gràcia o de Ciutat Vella, on també s'han començat a prendre mesures per limitar els bars i restaurants. Només a la plaça d'Osca hi ha 13 bars o restaurants. "Hem deixat passar massa temps per actuar a Sants", ha reivindicat aquest dilluns la regidora del districte, Laura Pérez, que ha reconegut que "no serà fàcil" revertir la problemàtica dels sorolls, però que el pla d'usos serà un primer pas. De moment, de cara a l'estiu, a banda de la limitació a nous locals també es desplegarà un equip d'educadors que "faran pedagogia" entre les persones que es queden a la plaça d'Osca un cop han tancat les terrasses, que ara és a les 23 hores entre setmana i mitjanit els divendres i vigílies de festiu.