Barcelona ha posat 27 multes a Endesa per incomplir la llei de pobresa energètica

L'Ajuntament de Barcelona ha posat 27 multes a Endesa per incomplir la Llei 24/2015 de pobresa energètica. A més, el govern de Colau ha obert 74 expedients sancionadors a d'altres subministradores que poden acabar amb una sanció d’entre 3.000 i 10.000 euros per no informar els clients abans d’efectuar un tall. Són dades que ha donat a conèixer aquest dijous la tinent d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz. Hores d’ara, segons ha explicat Ortiz, la lluita contra la pobresa energètica per part de l’Ajuntament s'ha concretat en prop de 900 talls de subministraments evitats mitjançant les respectives comunicacions de vulnerabilitat.

D'aquests 900 talls evitats, 150 han estat possibles a través dels deu punts d'assessorament energètic que l'Ajuntament va començar a posar en funcionament fa unes setmanes. Durant el primer mes de funcionament, els anomenats PAE han atès unes 800 persones, i al voltant d’un 65% del total patia pobresa energètica moderada o severa. A més, en 52 situacions va ser necessària una intervenció directa i urgent a la llar. Segons Laia Ortiz, aquestes oficines d’informació són un "instrument potent" i permeten "reequilibrar el poder" davant d’unes companyies que han abusat de la seva situació de poder i que en moltes ocasions "només han actuat quan l’Ajuntament s’ha mostrat exigent". "En el moment que hagi talls zero hi haurà sancions zero", ha subratllat Ortiz. Pel que fa al conveni que s'està negociant amb les empreses, ha reconegut que no té gaire confiança en unes empreses "que no s'han demostrat sensibles".

Batalla legal entre Barcelona i les elèctriques per la llumEls PAE van ser el resultat final d’una prova pilot prèvia feta en quatre districtes de la ciutat, que va prolongar-se cinc mesos, i que va servir l’Ajuntament per comprovar que la pobresa energètica afecta al voltant dels 7% dels barcelonins. Aquesta prova pilot va servir també per evidenciar que només una tercera part de les llars afectades per una situació de pobresa energètica coneixen el Bo Social i que tan sols el 17,3% en disposava, malgrat que dues de cada tres complien les característiques per ser-ne beneficiàries. Durant aquest primer mes de funcionament, els districtes de Sant Andreu i Sant Martí són els que concentren més persones ateses, un 25% de les consultes fetes en aquest període.