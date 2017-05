Barcelona vol un acord sobre terrasses a l'estiu i una nova ordenança a finals d'any

El govern de Barcelona i el Gremi de Restauradors s'han marcat aquest dijous l'objectiu de tenir un acord polític sobre terrasses a l'estiu i una nova ordenança a finals d'any. El tinent d'alcaldia d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha apostat per tancar un acord "de ciutat" que permeti aprovar una normativa que perduri en el temps i que doni seguretat als agents econòmics.

El director general del Gremi, Roger Pallarols, ha reconegut que afronten la temporada estival "atemorits" per l'aplicació de l'actual ordenança, que ha titllat "d'ineficaç i inaplicable", però ha volgut llençar un missatge de tranquil·litat i de confiança per l'inici de negociacions per reformar-la. "No estaríem aquí si no donéssim confiança al tinent d'alcaldia", ha conclòs.