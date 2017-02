Barcelona obre la porta a regular les habitacions turístiques

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha votat aquest divendres a favor de presentar una nova ordenança municipal que reguli el lloguer d'habitacions turístiques a la ciutat. Aquesta nova ordenança permetria als barcelonins llogar habitacions a plataformes com Airbnb sempre i quan es tractés del seu habitatge habitual. Tots els grups del consistori han votat a favor de la proposta, excepte la CUP que hi ha votat en contra i ERC que s'ha abstingut.

El govern, format per PSC i BComú, hi ha votat a favor però ha lligat l'ordenança a les "competències" que els atorgui la Generalitat a través del decret turístic que prepara. El regidor de Turisme, Agustí Colom, ha afirmat que ja fa temps que treballen en una sèrie d'ordenances, i que per això han presentat diverses alegacions al projecte de reglament que prepara la Generalitat. "No volem perdre l'oportunitat de regular un aspecte que afecta moltes ciutats", ha assenyalat.

La proposta de la nova ordenança que s'ha votat al plenari és una iniciativa que ha impulsat al plenari el grup municipal de Ciutadans. El regidor Koldo Blanco ha recalcat la durant la seva intervenció la necessitat de distingir "dues realitat que sovint es confonen però que son molt diferents", els pisos turístic i el lloguer en residència habitual. La iniciativa aprovada aquest divendres també estableix que s'haurien d'adaptar a una sèrie de normatives a l'hora de llogar l'habitatge habitual per a usos turístics, com ara limitacions horàries, l'ocupació màxima o les normes de comportament dels hostes.

Multes i impostos

En aquest sentit, la iniciativa també proposa estudiar la possibilitat legal d'establir una fiança pels habitatges d'ús turístic i una taxa o impost per al lloguer col·laboatiu, així com establir la suspensió de l'activitat en cas d'infraccions greus i reitarades.