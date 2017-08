Barcelona té 900 pisos turístics il·legals menys que fa un any

Sorolls a altes hores de la matinada, festes improvisades al terrat, maletes que rodolen amunt i avall... aquestes són algunes de les molèsties que denuncien els veïns de Barcelona que es veuen obligats a conviure amb un pis turístic al seu edifici, això si tenen la sort de no ser substituïts per un turista quan els venç el contracte de lloguer. L’Ajuntament calcula que actualment a la capital catalana hi ha 6.000 pisos turístics que operen sense llicència, la majoria a l’Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí.

Així i tot, segons va anunciar ahir la tinenta d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, Barcelona té ara prop de 900 pisos turístics il·legals menys que fa un any, quan el govern d’Ada Colau va posar en marxa un pla de xoc per en contra dels pisos turístics il·legals, que l’oposició xifra en 10.000 habitatges. “Queda molta feina per fer, però estem capgirant la situació”, va celebrar Janet Sanz, que va reivindicar que la disminució de pisos sense llicència es deu a la política de “tolerància zero” de l’Ajuntament, que “actua amb contundència”, contra tots aquells propietaris o llogaters que “incompleixen la llei”.

Un any de pla de xoc

El pla de xoc de l’Ajuntament activat fa un any consistia en la creació d’un nou equip de visualitzadors, via web, vuit inspectors més i la posada en marxa d’un telèfon gratuït per rebre informació dels veïns. Al gener, el grup municipal d’ERC va forçar el govern de Colau a triplicar el cos d’inspectors a canvi del seu vot al pla especial que blinda el centre a nous hotels, el PEUAT. A través d’aquest acord, l’Ajuntament ha doblat en sis mesos l’equip que es dedica a detectar pisos turístics il·legals a la ciutat. S’ha passat de comptar de 40 visualitzadors –localitzen els pisos in situ o via web– i inspectors a 80. L’acord també estableix que el 2018 l’Ajuntament ha d’ampliar el cos inspector fins a comptar amb 110 persones. Des del maig passat, l’equip de visualitzadors compta amb una oficina pròpia.

La tasca d’aquest equip, va explicar ahir Janet Sanz, ha permès precintar 145 habitatges turístics il·legals, i s’ha comprovat que 744 pisos ja han acatat l’ordre de cessament i han deixat d’operar. En total, 889 pisos turístics menys a Barcelona. Segons Eva Mur, directora de serveis d’inspecció d’urbanisme, moltes ordes de cessament s’arxiven perquè “els propietaris acaben fent contractes de llarga durada”.

Un miler de trucades de veïns

Actualment hi ha 1.443 pisos il·legals amb un expedient obert. Del total de 6.197 expedients oberts en un any, 3.473 són sancionadors, amb multes de 60.000 euros per operar sense els permisos corresponents.

Des del juliol de l’any passat, l’Ajuntament ha rebut 3.059 queixes o reclamacions de veïns a través del web habilitat per denunciar pisos turístics il·legals, així com 1.116 trucades.

Aquest va ser un dels punts més polèmics del pla de xoc. L’associació de Veïns i Amfitrions de Barcelona va considerar que el fet “que un veí n’hagi de denunciar un altre” era “propi de la inquisició”. Justament per aquest motiu, l’agost passat un grup anònim d’amfitrions d’Airbnb van animar els veïns a “boicotejar” l’Ajuntament amb falses denuncies per “inundar” el servei.

La tinent d’Ecologia, Mobilitat i Urbanisme també va informar ahir que Airbnb ja ha retirat el miler de pisos il·legals del llistat que li va entregar l’Ajuntament el mes passat, fruit de l’acord a què l’empresa i el consistori van arribar després d’un llarg estira i arronsa, amb una amenaça de multa de 600.000 euros per publicitar pisos il·legals.