Barcelona preveu tenir un servei d'atenció a l'adolescència per districte el 2021

L'Ajuntament de Barcelona preveu comptar amb un servei d'atenció i acompanyament a l'adolescència a cada districte a partir del 2021. El consistori acaba d'inaugurar el sisè, situat a Sant Martí, que se suma als ja existents a Sant Andreu, Nou Barris, Gràcia, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi.

Els punts 'Aquí t'escoltem' són serveis d'assessorament i escolta confidencial per a adolescents d'entre 12 i 20 anys, on també es realitzen activitats grupals. El 67% de les peticions són de noies.

En consonància amb aquest creixement de centres, el pressupost del 2018 per aquest apartat és multiplicarà per 2,5, passant de 225.000 euros a gairebé 580.000 euros. S' incrementaran les hores de servei, tant dels punts per a joves com del Centre per a Famílies amb Adolescents.

Un total de 207 adolescents han demanat assessorament individualitzat en aquests punts, dels quals el 67% són noies. L'edat mitjana ha estat de 16 anys i el 24% ha acudit derivat pels serveis socials.

La causa més habitual de les consultes és el malestar amb l'entorn familiar (38%), seguida per les dificultats per relacionar-se (15%), la desorientació vital (14%), les dificultats de la relació de parella (10%), el malestar emocional (8%), el procés de dol (7%), l'assetjament escolar (3%), el consum de drogues (2%), l'agressivitat (2%) i l'angoixa (1%).

A més, més de 2.000 adolescents han participat al llarg del 2016 en les activitats grupals d'assessorament i formació, el 58% eren noies i el 42% nois, amb una mitjana d'edat de 15 anys. Entre les activitats hi ha tallers per a la detecció de micromasclismes, activitats d'educació emocional o accions per fomentar l'autoestima.

D'altra banda, un total de 866 mares, pares i tutors han pres part en tallers de formació organitzats pel Centre per a Famílies amb Adolescents. El 81% eren dones i el 19% homes. Les principals temàtiques que s'han abordat han estat la tolerància a la frustració, la gestió emocional, la comprensió del pensament adolescent o la comunicació afectiva i efectiva amb els fills.

En paral·lel, s'ha donat atenció individualitzada a 181 famílies. El 55% de les que han utilitzat aquest servei eren monoparentals. Pel que fa als motius, el 32% tenia dificultats per posar límits als fills, el 19% apuntava dificultats de comunicació i el 12% es preocupava per la desorientació o desmotivació vital del seu fill.