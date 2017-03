Barcelona planteja celebrar una "multiconsulta" anual al maig sobre qüestions de la seva competència

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat la tramitació del nou Reglament de Participació Ciutadana, que preveu celebrar una "multiconsulta" anual sobre les qüestions que aprovi el ple, ja siguin a iniciativa del govern, dels grups o dels ciutadans. Han de ser assumptes que siguin de competència municipal. Si aquest reglament prospera, durant tota una setmana es concentraran totes les consultes aprovades.

La plataforma Zoo XXI prepara la primera iniciativa ciutadana a Barcelona per transformar el zooLa previsió és que això sigui al mes de maig, però l'alcalde o alcaldessa podrà decretar quin és el període que prefereix i no el podrà modificar durant tot el mandat. No hi haurà consultes en any d'eleccions municipals. Aquesta normativa també regula les iniciatives populars.