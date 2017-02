Barcelona prepara la manifestació més massiva pels refugiats

Barcelona vol acollir el dissabte 18 de febrer una “massiva” manifestació a favor dels refugiats, que es converteixi en “la més nombrosa” que s’hagi fet fins ara a Europa. Amb el lema “Volem acollir. Ja n’hi ha prou d’excuses”, la concentració culminarà una campanya de diversos mesos impulsada per la plataforma Casa nostra, casa vostra, que agrupa unes 900 entitats i col·lectius de tot tipus implicats en la solidaritat amb les persones refugiades i immigrades.

La manifestació, que sortirà a les 16 h de la plaça Urquinaona, té l’objectiu de pressionar les institucions catalanes i espanyoles perquè es posin les piles i accelerin el procés d’acollida i compleixin amb les quotes establertes des de la UE. “Ens manifestarem no per una qüestió de bona fe, sinó per defensar els drets humans”, va afirmar Adriana Cabeceran, portaveu de les entitats.

La campanya reclama vies legals i segures d’entrada a Europa i denuncia la “complicitat” dels estats i les institucions amb el drama humanitari que es viu a les fronteres europees. La protesta denunciarà el “racisme institucional” contra els nouvinguts, sigui quina sigui la seva situació administrativa: “Diem que volem acollir, però no de qualsevol manera”, va dir Cabeceran, que reinvindica l’accés a la sanitat universal, a l’educació pública, a l’habitatge i a la nacionalitat perquè els refugiats siguin “ciutadans de ple dret”.

La marxa del dissabte 18 recorrerà tota la Via Laietana i arribarà a la Barceloneta, davant del Mediterrani, el mar on l’any passat van morir 5.000 persones quan intentaven travessar-lo. En acabar la manifestació, les entitats lliuraran a les institucions un decàleg de “propostes urgents i concretes” en matèria d’acollida, segons va explicar el coordinador de Casa nostra, casa vostra, Ruben Wagensberg.

Precisament ahir la Comissió Europea va publicar un informe que constata que el repartiment de refugiats segueix encallat i evidencia que el compromís d’ajudar 160.000 persones atrapades a Grècia i Itàlia en dos anys serà impossible d’assumir. Fins ara només 11.966 persones han viatjat des dels camps de refugiats d’aquests països fins a algun altre país europeu, un 7,5% del que estava previst. Espanya, amb 600 refugiats, és el cinquè país europeu que més n’ha rebut. Tot i les dificultats, les entitats van reclamar ahir a la Generalitat que pressioni l’Estat. “La Generalitat ha de parar de dir que és cosa de Madrid”, va dir Cabeceran.

La manifestació serà l’acte més multitudinari d’una campanya que va començar ja fa uns quants mesos. Per escalfar motors, van presentar un vídeo promocional de la mobilització, en què acusa el president del govern espanyol, Mariano Rajoy; el dels Estats Units, Donald Trump, i la candidata a la presidència de França Marine Le Pen de creure que la vida dels refugiats és “menys valuosa” que la seva. A més, s’han recollit més de 70.000 firmes en el manifest unitari i aquest dissabte, 11 de febrer, hi ha programat un macroconcert al Palau Sant Jordi que comptarà amb una cinquantena d’artistes.