Barcelona alentirà el pagament a les elèctriques per pressionar-les a signar el conveni de pobresa energètica

L'Ajuntament de Barcelona va amenaçar el novembre passat deixar de pagar els deutes pendents de les persones vulnerables si les companyies subministradores no es corresponsabilitzen de la factura energètica. Aquest divendres venç el termini que la Generalitat es va donar per negociar el conveni amb les elèctriques, i la tinent de Drets Socials de l'Ajuntament, Laia Ortiz, ha explicat que, si bé no deixaran de pagar la factura, sí allargaran el temps que triguen a abonar-la a les companyies. "La tendència a anar pagant els rebuts de forma automàtica a les subministradores s'ha reduït. Tot i que pagarem les factures el deute no se li resoldrà tan ràpidament", ha assenyalat Ortiz, en el cas que en les properes setmanes no s'arribi a un acord perquè les energètiques paguin el 50% de la factura de la pobresa energètica.

Ortiz va recordar ja al novembre que la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica obliga les companyies a signar convenis amb les administracions públiques, en què assumeixen una part del total de la factura. L'Ajuntament els ha plantejat que es facin càrrec del 50% del total, fet que suposa uns 1,5 milions d'euros. Això inclou no només les factures impagades, sinó també els serveis que està prestant el consistori per informar i assessorar les persones que poden patir talls de subministrament.

Aquest dimarts, la tinent de Drets Socials ha anunciat noves mesures per detectar la pobresa energètica a la ciutat, entre les quals destaca la col·laboració dels Bombers i dels CAP de Barcelona per detectar casos de vulnerabilitat.