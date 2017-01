Barcelona promet un setge als fons d'inversió que expulsin veïns a Ciutat Vella

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest divendres que plantarà cara a les empreses que es dediquen a comprar edificis a Ciutat Vella per fer fora els llogaters i revendre'ls a un preu més alt. La regidora del districte, Gala Pin, s'ha referit concretament a fons d'inversió com MKP Premium, que ha obligat a un desallotjament de veïns d'una finca antiga aquesta mateixa setmana, segons va publicar aquest diari.

"No hi haurà treva", ha vaticinat Pin en una compareixença davant dels mitjans, en la qual ha assenylat directament MKP Premium per haver "generat molta expulsió de veïns" a Ciutat Vella. "Volem que aquesta empresa sàpiga que si declara la guerra als veïns es trobarà amb un govern municipal que està al costat dels veïns", ha advertit.

Una de les últimes operacions de l'empresa MKP Premium va ser la compra al setembre d'una finca al carrer Lancaster, al Raval. La companyia d'inversió patrimonial i gestió immobiliària es dedica a rehabilitar aquest tipus d'edificis i fer que així augmentin valor per després vendre'ls. En el cas d'aquesta finca, que està a la venda per 1,5 milions d'euros en portals immobiliaris, la va adquirir amb alguns pisos buits i d'altres on encara hi viuen famílies inquilines amb contractes de lloguer en vigor a qui l'empresa vol fer fora.