Barcelona té la millor promoció econòmica del món, segons 'Financial Times'

Barcelona ha estat distingida com la ciutat amb millor promoció econòmica internacional del món del 2016 en la primera edició del premis fDi Strategy Awards, concedits per la revista 'fDi Magazine' del grup 'Financial Times'. El guardó considera la capital catalana com la “més eficient” a nivell mundial per captar projectes d’inversió estrangera. Així, d’entre les 124 ciutats i regions participants, Barcelona és qui ha obtingut la màxima qualificació general i ha destacat en diverses de les 46 categories individuals, com són la gestió orientada a resultats ('performance management'), les estratègies de diversificació i les estratègies web.

El tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha celebrat el reconeixement i ha destacat que "Barcelona ha desenvolupat al llarg dels anys una estratègia de promoció econòmica internacional reconeguda arreu del món que és compartida amb agents públics i privats i que busca la col·laboració, i no només la competència, amb altres ciutats del món”.

“Ara competim a la lliga de les grans ciutats globals i, per això, és important que sortim a fora a cercar noves oportunitats que impulsin la nostra economia, noves rutes internacionals per l'Aeroport o projectes d'emprenedors. Aquesta és una de les millors estratègies per a crear ocupació de qualitat a Barcelona”, ha apuntat el tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació.

Segons els editors de l'fDi Magazine', Barcelona compta amb una “estratègia ben pensada i ben definida, que combina l ’ús intel·ligent de la tecnologia i les estratègies de planificació urbana amb la promoció en general de manera efectiva”. Des de la publicació anglesa –especialitzada en el posicionament de mercats i fluxos d’inversió internacionals- afegeixen que “aquestes estratègies s’han vist recompensades amb resultats tangibles que s’han constatat durant un període on els fluxos d’inversió estrangera directa a Europa han estat en declivi, un període on tant Barcelona com Catalunya han aconseguit increments positius”.