Barcelona rebutja comprar la plaça de la Monumental

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat aquest divendres comprar la plaça de la Monumental, una proposició impulsada per ERC mitjançant la qual pretenia que fos un espai públic el 2017 i que s'obrís a la ciutat abans del 2020. Els grups de BComú, PSC, PP i C's hi han votat en contra, i només CiU i la CUP hi han donat suport. Per part del govern, els socialistes han argumentat que l'espai no està en venda i que, tot i compartir la idea que sigui un servei públic, no estan d'acord "que hagi de ser totalment pagat per l'Ajuntament". "Comprar un espai com la Monumental implicaria aturar totes les inversions a l'Eixample. La Monumental no es pot comprar el 2017 i ho saben molt bé", ha assenyalat la regidora socialista Carmen Andrés. Per part de BComú, la regidora Gala Pin ha assenyalat que no tindria sentit adquirir la plaça propietat del Grup Balañá, tot i que ha reconegut que seria útil que pogués tenir titularitat pública, "no necessàriament municipal". "Si als grups de l'oposició els preocupa que s'hi construeixi un hotel, els convidem a aprovar el PEUAT", ha conclòs la regidora.

Qui més fort ha anat contra la proposta dels republicans ha estat el Partit Popular, que ha lamentat que ERC proposés comprar un edifici que ni tan sols està a la venda. "Només li ha faltat dir que s'expropiï!", ha exclamat el regidor Javier Mulleras. "Es comença amb l'expropiació i acaben sense diners al carrer i amb les cartilles de racionament", ha assenyalat l'edil, que juntament amb C's ha titllat la proposta d'ERC de "brindis al sol".

Per a ERC, la compra de la Monumental és una manera "que no corri el disortat destí de les Arenes", ara un centre comercial, segons ha defensat la regidora Trini Capdevila. Capdevila ha defensat que la plaça forma part dels records dels barcelonins, i ha proposat que a través d'un procés participatiu es decideixi el seu ús, com ara "una biblioteca provincial, una escola circ o un circ estable a la ciutat".