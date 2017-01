Barcelona reclama una llei estatal per al finançament del transport públic

Unes 90 entitats vinculades a la mobilitat s'han reunit avui amb l'Ajuntament de Barcelona en el marc del Pacte per la Mobilitat. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat una llei estatal que permeti un finançament "estable, suficient i ajustat a les necessitats en matèria de transport públic", a més del desplegament per part de la Generalitat de la corresponent llei autonòmica.

"Ja portem molts esforços acumulats que surten dels propis recursos i això a la llarga no és sostenible", ha dit Colau, que també ha deixat clar fer una aposta ferma per una mobilitat més "sostenible, eficient, accessible i segura". L'alcaldessa també ha subratllat la necessitat d'avançar cap a una reducció de l'accidentalitat a la ciutat.

Tot i que el consistori barceloní encara està desenvolupant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018, que ha de reduir en un 21% l'ús del vehicle privat a la ciutat, Colau assegura que ja treballen per al proper, és a dir, el de 2019-2024, que ha de donar continuïtat a l'actual. L'Ajuntament preveu que el nou pla continuï incloent el model de les superilles.

El Govern també ha explicat que treballarà per promoure que els ciclistes baixin de les voreres en els punts on ja hi hagi carrils bici. Segons l'Ajuntament, aquest 2016 s’han incrementat un 14% els desplaçaments en bici i un 4,4% els viatges amb autobús a la ciutat. L'Ajuntament també ha tret pit de les mesures que ha implementat per fomentar l'ús del transport públic, com ara la congelació de les tarifes, l'acord per al finançament de les estacions de la L10 Sud a la Marina o la implantació de la superilla pilot del Poblenou.