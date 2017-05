Barcelona reclama a l'Estat mesures més contundents contra la contaminació

L'Ajuntament de Barcelona ha unit forces amb el de Madrid per pressionar l'Estat perquè prengui mesures més contundents contra la contaminació. Totes dues ciutats tenen uns nivells de pol·lució que superen els llindars exigits per la Unió Europea.

El consistori barceloní ha fet diverses demandes al govern de Mariano Rajoy, com ara la revisió de l' impost especial sobre carburants perquè s'eliminin tots els avantatges fiscals que afavoreixen la compra de vehicles dièsel i l'obligatorietat de la identificació dels vehicles en funció del potencial contaminant.

L'Ajuntament de Barcelona ha reiterat el seu compromís de lluitar contra la contaminació atmosfèrica i aplicar les 58 accions anunciades al mes de novembre i acordades per la Taula contra la Contaminació Atmosfèrica per millorar la qualitat de l'aire " en benefici de la salut i la qualitat de vida de la ciutadania".

La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha declarat que "les ciutats no podem esperar més en la lluita contra la contaminació i les administracions hem de fer tot el que està a les nostres mans per evitar els greus problemes de salut que genera la contaminació". La tinenta ha considerat que l'Ajuntament " no pot afrontar en solitari aquest repte" i que necessita l'actuació dels municipis del seu entorn, la Generalitat i l'Estat.