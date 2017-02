Barcelona recupera l'esperit olímpic per commemorar els 25 anys dels Jocs

Barcelona es prepara per reviure aquest 2017 el primer quart de segle dels Jocs Olímpics, que fa 25 anys van transformar la ciutat de dalt a baix. L'alcaldessa, Ada Colau, ha donat aquest divendres el tret de sortida dels actes de commemoració d'aquesta cita esportiva mitjançant els quals l'Ajuntament la vol "mantenir viva en la memòria". "Els Jocs del 92 van ser més que una cita esportiva, van marcar la vida de molta gent", ha reivindicat Colau durant el seu discurs al Saló de Cent del consistori, on s'han reunit personalitats i autoritats del món de l' esport.

El secretari d'estat per a l'Esport, José Ramón Lete, ha recordat els Jocs com "la cita que més profundament ha transformat l'esport espanyol" i ha agraït la tasca de "tots els que els van fer possible". Neus Munté, consellera de la Presidència de la Generalitat, ha afegit que els Jocs del 92 "van ser els Jocs de tots", una mostra "de la força immensa que dona una il·lusió compartida". El regidor i tinent d'alcalde Jaume Asens, per la seva banda, ha reivindicat Barcelona com una ciutat "solidària i orgullosa de la seva memòria i identitat", i ha subratllat el valor de l'esport quan es posa al servei "dels ideals de justícia i fraternitat, no per als privilegiats, sinó com un dret per a les classes populars".

Durant aquests actes de commemoració, l'Ajuntament ha activat una pàgina web que farà d'aparador de totes les activitats i iniciatives vinculades a la celebració dels 25 anys dels Jocs, entre les quals es compten una trentena d'actes programats entre conferències, activitats escolars i actes institucionals de reconeixement. A més, els 22 equipaments esportius que van ser seus olímpiques i paralímpiques estaran senyalitzats per donar-se a conèixer a la ciutadania.