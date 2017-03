Barcelona reforma i amplia el servei de teleassistència

El servei de teleassistència de Barcelona, que atén persones grans, dependents o que tenen alguna discapacitat, anuncia canvis per millorar el servei. L'Ajuntament ha anunciat que crearà tres nivells d'atenció (bàsic, mig i alt) lligades a les necessitats que tingui l'usuari i això farà que les trucades del servei siguin més o menys freqüents. L'objectiu, ha defensat el Consistori, és evitar ser "invasius".

Els canvis es posen en marxa aprofitant el nou contracte de servei per als proper tres anys i estaran totalment en vigor a finals d'aquest any. Entre ells, també destaca la personalització de prestacions com detectors de fum o de mobilitat per a alguns usuaris i la instal·lació d'aparells a les llars en funció del nivell d'autonomia de la persona atesa.

L'any passat, el servei de teleassistència va arriba a quasi 91.000 usuaris. Pràcticament tots (el 97%) eren majors de 65 anys i un 72% eren dones. La xarxa compta amb 68.000 terminals a les llars per donar suport a l'autonomia i la qualitat de vida dels usuaris. El pressupost de 10,37 milions del 2016 creixerà progressivament fins als 12,2 milions el 2019, ha compromès l'Ajuntament.