Els veïns del Front Marítim no volen que es torni a obrir la platja de gossos

L'Associació de Veïns del Front Marítim ha criticat que Ajuntament de Barcelona reobri aquest estiu la platja per a gossos de l' 1 de juny al 25 de setembre a la zona de la Platja del Llevant. El president de l'associació, Amador Monleón, ha explicat aquest divendres que "Continuem veient-ho malament. És una porqueria". El representant del grup de veïns ha argumentat que per més mesures de neteja que es prenguin, la platja del Llevant seguirà sent "un niu d'excrements".

El Comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament, Frederic Ximeno, ha reconegut que l'associació del Front Marítim es va mostrar en desacord, "però no pas el conjunt de veïns". Ximeno també ha dit que les anàlisis d'aigua i sorra de l'any passat van donar resultats positius, així com la valoració dels usuaris, que va ser de 7'7 sobre 10. L'Associació en canvi diu que la majoria d'usuaris hi van un cop i no repeteixen. El consistori també ha explicat que tots els informes de l'Agència de Salut Pública i dels departaments del cicle de l'aigua, de protecció dels animals i de residus han estat "raonables" i no es va produir cap incident durant tota la temporada.

L'any passat, el terreny, situat a la platja de Llevant, ocupava 1.250 metres quadrats i tenia un aforament limitat de 100 gossos. En total van anar-hi 13.000 gossos entre l'1 de juny i el 25 de setembre. Informadors ambientals i un veterinari, que també reparteixen bosses de recollida d'excrements i controlen l'aforament, controlaran que tots els gossos que entrin a la platja estiguin identificats amb un microxip.