Barcelona traslladarà els dofins del zoo i no construirà un nou delfinari

L' Ajuntament de Barcelona ha formalitzat aquest dijous la decisió de traslladar els dofins del zoo i de no construir, per tant, un nou delfinari com havia projectat l'anterior govern. Així ho han acordat i anunciat l'executiu municipal, ERC i la CUP, abans de traslladar-ho al grup de treball sobre el futur del zoo. El consistori ha d'escollir destí per als animals abans del 2019, d'acord amb les exigències de l 'Associació Europea de Mamífers Aquàtics.

Ara mateix té sobre la taula sis possibilitats, que no es limiten a la Mediterrània. Els animals afectats són sis, quatre que actualment són a Barcelona i dos més que es troben a l' Oceanogràfic de València. Els cetacis pateixen estrès perquè tenen poc espai i també pel soroll de les visites.

La tinent d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, ha defensat que "construir una nova piscina ara no té sentit tenint en compte el nou model de zoo que es pretén instaurar. En aquest sentit, assegura que suposava una inversió de 10 MEUR i presenta "dubtes i riscos en la construcció". El consistori argumenta que l'avantprojecte indicava un "elevat grau de dificultats en la construcció" per la seva ubicació en una zona històrica, on una troballa arqueològica no prevista hauria "fet impossible complir amb els mínims marcats" per l' Associació Europea de Mamífers Aquàtics.

També argumenta que el volum de l'obra hauria suposat durant molts mesos un volum molt alt de soroll i importants moviments de terres i de camions, que haurien comportat un impacte negatiu sobre la salut de bona part dels animals del zoo. L'espai limitat hauria quedat compromès per una eventual ampliació del delfinari i hauria limitat les opcions de disponibilitat d'espai per millorar el benestar d'altres espècies i impulsar el nou model, segons sostenen govern, ERC i CUP.

El destí dels dofins es decidirà en funció de criteris com la garantia de futur de la ubicació, el benestar dels animals, que es pugui fer el trasllat a curt termini i que sigui sostenible en el temps, ha explicat Janet Sanz.

El regidor socialista Daniel Mòdol ha reconegut que aquesta és una decisió que "sentimentalment pot costar una mica, perquè tothom té el record infantil d'anar a veure els dofins", però ha opinat que era "necessari prendre-la perquè el zoo tingui futur, per millorar altres instal·lacions i per garantir el benestar dels animals". Des d' ERC, el seu portaveu, Jordi Coronas, ha opinat que Barcelona "fa un pas endavant en polítiques animalistes" i ara té l'oportunitat de marcar tendència arreu del món amb el nou model de transformació del zoo, que encara està per definir. "Com ha anat passant amb els circs, ara és el moment dels zoos", ha conclòs.

La regidora de la CUP María José Lecha ha celebrat la decisió "sense cap nostàlgia", perquè aquest és un pas a favor del benestar dels animals que es queden al zoo i també dels dofins, "que en aquest moment estan patint una situació de gran estrès".

En canvi, en declaracions posteriors, el portaveu de CiU a l'Ajuntament, Joaquim Forn, ha mostrat la seva preocupació per l'anunci del govern municipal perquè suposa, al seu parer, "l'inici del desmantellament i el final del zoo". "Es començarà pel delfinari però ni tan sols hi ha un projecte per continuar amb les altres inversions que s'han de fer al zoo", s'ha queixat.

En un comunicat, el regidor del PP Javier Mulleras ha constatat que "Colau vol deixar el zoo tocat i enfonsat tancant el delfinari", que això només és la "punta de l'iceberg per intentar tancar el zoo de forma definitiva". Mulleras ha denunciat que les inversions s'han reduït durant els últims anys, "sense apostar per atraure noves col·leccions".