Barcelona és l'única candidata que ja té edifici per acollir l'Agència Europea del Medicament

"Som una de les candidatures més ben preparades i complim tots els requisits objectius, però tenim grans competidors al davant, no ho oblidem", resumeix la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat. Berlín, Milà, Amsterdam i Dublín són algunes de les ciutats que, com Barcelona, aspiren a convertir-se en la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) un cop aquest organisme comunitari abandoni Londres com a conseqüència del Brexit. Els rivals són forts i la capital catalana busca com passar-los al davant. De moment, segons ha explicat la ministra, Barcelona és l'única ciutat candidata que ha escollit i té a punt el lloc on s'instal·laria la seu: la Torre Glòries, popularment coneguda com la Torre Agbar.

La setmana passada, estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona van acordar proposar l'emblemàtic edifici de l'arquitecte francès Jean Nouvel com a seu de l'EMA, que és el regulador encarregat de concedir les autoritzacions per a la comercialització de medicaments a la Unió Europea (UE) i vigila la seguretat dels fàrmacs. Montserrat ha celebrat la coordinació i la sintonia que hi ha entre les tres organitzacions per aconseguir ser la nova seu d'aquesta agència, una fita que ha afirmat que comportaria nombrosos beneficis per a Catalunya i per al conjunt de l'Estat.

Entre aquests beneficis hi hauria l'arribada del miler de treballadors de l'organisme, la presència habitual d'investigadors a la ciutat –n'arribarien 40.000 cada any– i la capacitat d'atreure empreses del sector que implica el fet comptar amb un organisme d'aquestes característiques. En aquest sentit, ha ressaltat que al voltant de la seu de Londres actualment hi ha unes 1.600 empreses que li donen servei extern.

Les farmacèutiques volen bones connexions

La Federació Europea d'Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA) ha publicat una carta oberta en què demana que es triï una ciutat ben connectada i amb gran capacitat d'acollida per a l'esmentada agència. El document el signen els directors d'investigació de 19 companyies farmacèutiques de primer nivell, com Bayer, Pfizer, Sevier, Novartis, Sanofi o Roche.

Montserrat ha subratllat que Barcelona compleix tots els requisits que assenyalen les farmacèutiques, ja que té vols diaris als Estats Units i Àsia, està situada a un màxim de tres hores de qualsevol capital europea i és una 'smart city' segura, amb bones connexions i estabilitat econòmica.

Nou centre de Seat

La ministra ha participat aquest dilluns al matí a la inauguració del Centre d'Atenció i Rehabilitació Sanitària (CARS) de Seat, un equipament de salut pioner des d'on atendran els 14.500 treballadors de la companyia. Un total de 25 professionals especialitzats donaran resposta a més de 50.000 visites anuals, segons càlculs de l'automobilística. El centre, que va començar a funcionar al gener i estarà a ple rendiment al maig, ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros i ocupa una superfície de 1.300 metres quadrats en el complex de Seat a Martorell, al Baix Llobregat.

Allà s'oferirà servei de prevenció, assistència i rehabilitació en àrees com la traumatologia, la cardiologia, la ginecologia i la salut mental als treballadors i les treballadores que hagin passat per un triatge previ en un dels deu centres mèdics que té l'empresa.

El conseller de Salut de la Generalitat, Toni Comín, ha assegurat que la millora de la salut en l'àmbit laboral és un bon negoci per a tothom, ja que els treballadors guanyen benestar, l'empresa millora la productivitat i l'administració sanitària estalvia en tractaments. Per la seva banda, el president de Seat, Luca de Meo, ha subratllat que la posada en marxa d'aquest centre de medicina avançada és un pas més en la seva tasca com a "empresa saludable". "Volem facilitar la vida de les persones", ha recalcat.

En aquest sentit, ha anunciat la creació d'un comitè científic d'empresa saludable, una comissió d'experts que analitzarà i farà recomanacions sobre aspectes relacionats amb salut, benestar i empresa. El seu membre d'honor serà ni més ni menys que el Doctor Bonaventura Clotet, una eminència en la investigació mèdica a Catalunya.