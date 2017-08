Els veïns de la Barceloneta fan una cadena humana a la platja contra l'excés de turisme

Els veïns de la Barceloneta han tornat a sortir al carrer per criticar els efectes del turisme. En aquest cas, la mobilització ciutadana s'ha situat directament a la platja, on aquest matí més d'un centenar de persones que anaven vestides amb samarretes grogues han fet una cadena humana.

Amb el lema "Recuperem la platja de tots", els veïns han volgut exposar la situació que viuen. La protesta s'ha dirigit contra "l'especulació immobiliària, la inseguretat, l'incivisme i la privatització d'espais públics". Segons els veïns, aquest excés d'elements està provocant la massificació del turisme.

Així ho ha destacat Esther Jorquera, de la plataforma La Barceloneta diu Prou, que ha alertat que "l'expulsió del veïnatge i la fi del petit comerç" està devorant el barri. Els veïns han desplegat una pancarta dins l'aigua i han reclamat "l'abolició dels pisos turístics". Els cartells mostraven consignes com ara "Ens quedem a casa, ja n'hi ha prou d'especuladors" i "Ni un estiu més com aquest".

540x306 Els veïns han sorprès un turista que encara dormia a la sorra / MANOLO GARCÍA Els veïns han sorprès un turista que encara dormia a la sorra / MANOLO GARCÍA

De fet, els veïns han assegurat que aquest estiu la pressió turística ha arribat a una situació límit i que les accions de les administracions estan sent "insuficients". També han explicat que se senten insegurs a causa de l'incivisme, que es tradueix en soroll i brutícia als carrers del barri. Segons el president de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, Manel Martínez, "entren en les escales de veïns, trenquen portes, criden i amenacen els veïns".

La veïna de la Barceloneta Susana Saumell ha declarat a l'ACN que "cada pis turístic és un veí menys" i ha reclamat que els immobles de la zona han de ser habitatges per a les persones i no "una mercaderia per fer diners amb el turisme". Maria Luz Pérez ha recordat també que abans "les portes estaven obertes" al barri, mentre que ara té "por" a casa seva.