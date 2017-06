Bassa defensa la figura del director de la DGAIA després de la polèmica per l'adjudicació de contractes

Dolors Bassa treu ferro a la polèmica dels últims dies sobre l'adjudicació de contractes per a centres de menors amb les entitats Plataforma Educativa, Fundació Acció Social i Infància (FASI) i Fundació Resilis. Des dels passadissos del Parlament, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies ha atès els mitjans de comunicació per refermar la seva confiança amb l'actual director de la direcció general de la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Ricard Calvo. "Ser professional no és negatiu ni pervers en si mateix", ha dit Bassa per defensar les acusacions dels últims dies per les adjudicacions a entitats, de les quals Calvo havia format part.

La consellera ha explicat que els patronats de les fundacions estan investigant un possible "entramat" en aquestes entitats, però ha deixat clar que no és un assumpte que hagi de resoldre la DGAIA, ja que es tracta de "temes econòmics". De totes maneres, Bassa ha avisat que si es detecta "qualsevol negligència, es retiraran les licitacions" a aquestes entitats, tot i que fins ara, "tot ha sortit positiu i correcte". Bassa ha justificat la seva confiança amb l'actual director de la DGAIA amb el fet que en cap moment va tenir un càrrec en les empreses que estigués relacionat amb la "part econòmica" de les entitats.

Aquest dimarts, la CUP va demanar la dimissió de Calvo davant d'aquesta polèmica. La consellera, però, ha criticat aquesta petició i ha assegurat que no entén la "bel·ligerància" dels cupaires en aquest assumpte, sobretot, ha dit, ara que el departament ha tirat endavant un "pla de xoc" per posar solució als problemes del sector. De fet, la consellera ha explicat que el departament recorre a l'externalització de serveis en els casos que el departament "no pot assumir". Des del 2015, el departament hi va destinar 51,8 milions d'euros.

Bassa ha afirmat que no es plantegen canviar el model d'inspecció de les entitats que opten a l'adjudicació de contractes perquè la competència de la DGAIA és fer una inspecció "en relació als infants per vigilar que el servei que es doni sigui l'adequat". I en aquest sentit, ha reiterat la voluntat del departament de posar solució a la "situació límit" que viuen molts centres.