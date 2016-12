Blanes busca frenar els avalots nocturns limitant l’horari de quatre discoteques

L’Ajuntament de Blanes restringirà l’horari de tancament de quatre discoteques de la urbanització dels Pins a partir del 7 de gener. Segons l’ACN ho farà amb un decret d’alcaldia que obligarà els locals a tancar a les quatre de la matinada i no a les sis, com feien fins ara. D’entrada, aquesta mesura s’aplicarà tres mesos per comprovar si serveix per reduir els avalots nocturns a la zona.

L’alcalde, Miquel Lupiáñez, ja va avançar a aquest diari que tenia la intenció de limitar l’horari a la discoteca Arena i a alguns locals més per frenar l’efecte crida que provoca entre 'swaggers' fans de la música reggaeton de bona part de Catalunya. La mesura també afectarà les discoteques Kyaneos, Cotton Live i Elephant, i implicarà que els locals d’oci hagin de tancar dues hores abans del primer tren del matí.

Un informe policial avala la mesura, que també és una resposta als requeriments del Síndic de Greuges per queixes dels veïns que acumula l’Ajuntament. El consistori reconeix que, a banda de les molèsties de soroll per als veïns, hi ha hagut una “escalada” de delictes a la zona i que entre els habituals de les discoteques hi ha delinqüents habituals que aprofiten la massificació per actuar. Segons l’Ajuntament els Mossos i la policia local no han aconseguit millorar la situació ni amb l’augment de presència policial, i estan a favor de limitar l’horari de les quatre discoteques.