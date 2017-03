Els Bombers i els CAP de Barcelona detectaran casos de pobresa energètica

Els Bombers de Barcelona, els CAP i els equips d'habitatge contribuiran a partir d'ara activament a detectar casos de pobresa energètica a la ciutat. L'Ajuntament ha anunciat aquest dimarts una sèrie de nous protocols que han de servir per fer una fotografia més acurada de la pobresa energètica a Barcelona i evitar possibles accidents com el que va acabar a Reus en la mort d'una dona de 81 anys.

La tinent d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz; el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, i la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, han explicat en roda de premsa que aquest tipus de problemàtiques no sempre arriben als serveis socials, i per això els diferents professionals estan rebent des de fa poc una formació específica que els permeti identificar senyals d'alerta de pobresa energètica. En el cas dels Bombers, per exemple, buscaran a les llars on es registrin incidències objectes com fogonets o brasers, subministraments punxats, estufes de butà, espelmes o llums sense bombetes, entre d'altres, cosa que ha de servir per deduir si en aquella casa hi pot haver un cas de pobresa energètica i derivar-lo als serveis socials.

Quants incendis causa la pobresa energètica?

Els Bombers plantegen un protocol per quantificar-hoDes dels serveis sanitaris, el protocol s'ha acordat amb els Centres d’Atenció Primària de salut (CAP) i amb personal dels Centres d’Atenció i Seguiments a les drogodependències (CAS), que depenen de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). En aquest cas, els professionals estaran atents per detectar possibles malalties relacionades amb la pobresa energètica, com ara asma o reuma. La comissionada Tarafa ha indicat, per exemple, que els nens que viuen en condicions de pobresa energètica tenen el doble de possibilitats de patir alguna malaltia respiratòria.

En uns mesos s'hi afegirà també la Guàrdia Urbana

En una segona fase, des de l'àrea de Seguretat de l’Ajuntament s'estan estudiant fórmules per incloure també la Guàrdia Urbana en aquest protocol, en el marc de les seves tasques de proximitat definides en el Pla director.

La iniciativa parteix de l’àrea de Drets Socials, i les sospites es vehicularan a través dels Punts d’Assessorament Energètic ( PAE), que del 20 de gener al 21 de març han atès 1.800 persones, 500 de les quals havien rebut avisos de talls per impagament. A més a més, 184 casos van requerir una intervenció directa i urgent a la llar. Una tercera part d’aquests casos estudiats van ser derivats des dels serveis socials. A banda d’això, la lluita contra la pobresa energètica per part de l’Ajuntament es concreta a hores d’ara en prop de 1.100 talls de subministraments evitats mitjançant les respectives comunicacions de vulnerabilitat.